GEA Group: Q3-Auftragsboom und Umsatzplus!
GEA zeigt im dritten Quartal 2025 beeindruckende Zahlen. Mit einem Auftragseingang von 1.372 Mio. EUR und einem Umsatz von 1.366 Mio. EUR setzt GEA neue Maßstäbe. Das EBITDA stieg um 6,7 %, während die Kapitalrendite auf 35,4 % kletterte. Die bestätigte Prognose verspricht weiteres Wachstum.
Foto: Karl F. Schöfmann - picture alliance / imageBROKER
- GEA verzeichnete im dritten Quartal 2025 einen Anstieg des Auftragseingangs um 5,5 % auf 1.372 Mio. EUR, mit einem organischen Wachstum von 8,4 %.
- Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 1,2 % auf 1.366 Mio. EUR, wobei das organische Wachstum 4,5 % betrug.
- Das EBITDA vor Restrukturierungsaufwand erhöhte sich um 6,7 % auf 232 Mio. EUR, und die EBITDA-Marge stieg von 16,1 % auf 17,0 %.
- Die Kapitalrendite (ROCE) verbesserte sich auf 35,4 % im Vergleich zu 32,3 % im Vorjahresquartal.
- Das Net Working Capital betrug 8,6 % des Umsatzes und lag damit innerhalb der Zielspanne von 7,0 bis 9,0 %.
- Die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 wurde bestätigt, mit einem erwarteten organischen Umsatzwachstum von 2,0 bis 4,0 % und einer EBITDA-Marge von 16,2 bis 16,4 %.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung zum 30.September 2025, bei GEA Group ist am 06.11.2025.
Der Kurs von GEA Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 60,75EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,90 % im
Minus.
Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 24.065,00PKT (-0,15 %).
-1,31 %
-2,18 %
-3,27 %
-5,67 %
+32,01 %
+64,05 %
+111,79 %
+64,48 %
+63,62 %
