SNP: Starkes Wachstum im Q3 dank Software- und Partnergeschäft
SNP glänzt im dritten Quartal 2025 mit beeindruckenden Zahlen und hebt seine Jahresprognose an.
Foto: lightpoet - stock.adobe.com
- SNP verzeichnete im dritten Quartal 2025 einen Anstieg des Auftragseingangs um 9 % auf 81,6 Mio. € und des Konzernumsatzes um 11 % auf 74,3 Mio. €.
- Das EBIT stieg um 91 % auf 15,6 Mio. €, was auf gesteigerte Software- und Partnerumsätze zurückzuführen ist.
- Die EBIT-Marge erhöhte sich um 8,8 Prozentpunkte auf 21,0 %.
- Im Partnergeschäft stieg der Auftragseingang um 53 % auf 38,3 Mio. €, und die Umsätze erhöhten sich um 43 % auf 35,0 Mio. €.
- SNP hat seine Jahresprognose 2025 angehoben, mit einer Umsatzprognose von 280 Mio. € bis 295 Mio. € und einem erwarteten EBIT zwischen 34 Mio. € und 46 Mio. €.
- SNP führte erfolgreiche SAP-Migrationen für INEOS Energy und die BMW Group durch und migrierte seine internen SAP-Systeme in die SAP Public Cloud mit der Kyano-Plattform.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei SNP Schneider-Neureither & Partner ist am 06.11.2025.
Der Kurs von SNP Schneider-Neureither & Partner lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 73,20EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
-1,61 %
-1,07 %
+0,82 %
+1,93 %
+40,84 %
+393,98 %
+56,03 %
+291,11 %
+230,47 %
