Continental macht wegen Sonderbelastungen Quartalsverlust
- Continental im Q3 mit 756 Mio. Euro Verlust.
- Aumovio-Spin-Off und Verkäufe belasten Ergebnisse.
- Umsatz stabil bei 5,0 Mrd. Euro, Ausblick bestätigt.
HANNOVER (dpa-AFX) - Der Reifen- und Kunststofftechnikkonzern Continental hat im dritten Quartal unter anderem wegen des Spin-Offs der ehemaligen Autozuliefersparte Aumovio wie erwartet rote Zahlen erwirtschaftet. Die Abspaltung von Aumovio sowie der Verkauf eines Teils des Kunststofftechnikgeschäfts sorgten zusammen für Sonderbelastungen vor Zinsen und Steuern in Höhe von 1,1 Milliarden Euro, wie das Dax-Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Das hatten die Hannoveraner auch bereits so in Aussicht gestellt. Unter dem Strich stand so ein Verlust von 756 Millionen Euro. In den entsprechenden drei Monaten des Vorjahres war es noch ein Gewinn von 486 Millionen Euro gewesen. Die nicht zahlungswirksamen Sondereffekte sollen bei der Festlegung der Dividende unberücksichtigt bleiben.
Zahlen zum Tagesgeschäft hatte Conti bereits vorgelegt und damit auch den Jahresausblick bestätigt. Der Umsatz blieb im Quartal mit 5,0 Milliarden Euro gegenüber dem Vorjahreszeitraum stabil. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern ging wegen des eines positiven Sondereffekts im Vorjahr um knapp 15 Prozent auf 565 Millionen Euro zurück. Damals hatte Conti von einer Zahlung der ehemaligen Antriebstochter Vitesco profitiert. Der neue Finanzchef Roland Welzbacher stellte für das vierte Quartal sukzessive Verbesserungen beim bereinigten freien Mittelzufluss sowie in der Kunststofftechniksparte Contitech in Aussicht./men/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Continental Aktie
Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 66,34 auf Lang & Schwarz (06. November 2025, 07:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Continental Aktie um +0,79 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,72 %.
Die Marktkapitalisierung von Continental bezifferte sich zuletzt auf 13,30 Mrd..
Continental zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5700 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 63,13EUR. Von den letzten 8 Analysten der Continental Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 80,00EUR was eine Bandbreite von -25,03 %/+19,96 % bedeutet.
