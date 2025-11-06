    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDHL Group AktievorwärtsNachrichten zu DHL Group

    ROUNDUP

    DHL bestätigt Jahresziele nach unerwarteter Gewinnsteigerung

    Für Sie zusammengefasst
    • DHL überrascht mit steigendem operativen Gewinn.
    • Umsatz sank leicht auf 20,1 Milliarden Euro.
    • Jahresprognose bleibt positiv, 6 Mrd. Gewinn erwartet.
    ROUNDUP - DHL bestätigt Jahresziele nach unerwarteter Gewinnsteigerung
    Foto: Jens Schlüter - Deutsche Post DHL

    BONN (dpa-AFX) - DHL hat sich im dritten Quartal überraschend gut gegen die Verwerfungen infolge der globalen Handelskonflikte gewehrt. Anders als von Analysten erwartet stieg der operative Gewinn. Dies sei das Resultat aktiven Kapazitätsmanagements sowie struktureller Kostenverbesserungen, sagte Konzernchef Tobias Meyer laut Mitteilung am Donnerstag in Bonn. Zudem halfen Preisanpassungen. Meyer bestätigte den Jahresausblick und sieht den Konzern für das wichtige Jahresschlussgeschäft gut gerüstet.

    Der Umsatz im dritten Quartal sank zwar im Vergleich zum Vorjahr leicht auf 20,1 Milliarden Euro, was der Dax -Konzern bei der Vorlage seines Quartalsberichts auf Währungseffekte und Volumenrückgänge zurückführte. Doch das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) stieg um 7,6 Prozent auf 1,5 Milliarden Euro. Analysten hatten hingegen einen Rückgang erwartet.

    DHL hatte Anfang März ein Sparprogramm mit zahlreichen Maßnahmen in allen Konzernbereichen verkündet, das seine volle Wirkung 2027 entfalten soll. So will der Vorstand die Kosten um mehr als eine Milliarde Euro senken. Im dritten Quartal halfen etwa reduzierte Luftfahrtkosten im margenstarken Express-Geschäft mit zeitkritischen Sendungen.

    Die Sparmaßnahmen wirkten sich auch sehr positiv auf den freien Barmittelzufluss aus, der um 80 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro anschwoll. Der auf die Aktionäre entfallene Gewinn stieg um rund 12 Prozent auf 840 Millionen Euro. Auch diese Kennziffern fielen stärker aus, als Analysten laut den vom Unternehmen bereitgestellten Daten erwartet hatten.

    Mit der bestätigten Jahresprognose überraschte DHL ebenfalls positiv. Der Konzern erwartet 2025 weiterhin einen operativen Gewinn von mindestens 6 Milliarden Euro. Vom Unternehmen befragte Analysten gehen bislang hingegen nicht davon aus, dass die runde Marke geknackt werden kann.

    Nach dem unerwartet starken dritten Quartal ist nun das wichtige Schlussquartal entscheidend für ein gutes Abschneiden im Gesamtjahr. Es ist wegen des Weihnachtsgeschäfts, aber auch dank vieler Rabattaktionen von Online-Händlern wie "Black Friday" und "Singles' Day" Jahr für Jahr von großer Bedeutung und bringt enorme Mengen von versendeten Waren. Für diese Zeit des sogenannten Starkverkehrs rechnet DHL trotz Wirtschaftsflaute und zurückhaltender Verbraucherstimmung mit einem "typischen saisonalen Anstieg der E-Commerce-Lieferungen an Konsumenten". DHL-Chef Meyer sieht den Konzern darauf gut vorbereitet./lew/edh/he

    DHL Group

    ISIN:DE0005552004WKN:555200

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DHL Group Aktie

    Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,01 % und einem Kurs von 40,65 auf Lang & Schwarz (06. November 2025, 07:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DHL Group Aktie um -0,35 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,17 %.

    Die Marktkapitalisierung von DHL Group bezifferte sich zuletzt auf 49,60 Mrd..

    DHL Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,8500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,8400 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -15,26 %/+45,26 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu DHL Group - 555200 - DE0005552004

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über DHL Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
