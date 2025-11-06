Google: Größte Investition in Deutschland steht an

Zudem plant das Unternehmen, "innovative Projekte zur Nutzung erneuerbarer Energien und Abwärme" voranzutreiben und die Standorte in München, Frankfurt und Berlin auszubauen. Dies wäre für Google nicht das erste Rechenzentrum in Deutschland: Die Alphabet -Tochter betreibt in Hanau eine Anlage, in den Orten Erlensee, Dietzenbach und Babenhausen hat sich Google Grundstücke gekauft, auf denen die nächsten Rechenzentren entstehen könnten.

Nach Informationen des Handelsblatts will der amerikanische Technologiekonzern Google am 11. November seinen "bis dato größten Investitionsplan für Deutschland" in Berlin bekannt geben. Wie das Handelsblatt berichtet soll es sich dabei um den Bau von "Infrastruktur und Rechenzentren" handeln.

Darüber hinaus kündigte in dieser Woche auch die Deutsche Telekom ein Rechenzentrum mit Fokus auf Künstliche Intelligenz in München an, das zusammen mit Nvidia betrieben werden soll. Bei den Milliardeninvestitionen in neue Rechenzentren ist der größte Profiteur meist der US-Konzern Nvidia, dessen Grafikprozessoren als Standard in nahezu allen KI-Rechenzentren gelten.

Fachleute schätzen, dass bei Anlagen wie dem jüngst angekündigten Telekom-Rechenzentrum in München rund 60 bis 70 Prozent der Gesamtsumme allein für Halbleiter ausgegeben werden. Experten meinen, dass bei Anlagen wie dem jüngst angekündigten Telekom-Rechenzentrum in München rund 60 bis 70 Prozent der Gesamtsumme allein für Halbleiter ausgegeben werden.

Die Aktie von Alphabet verzeichnet seit Jahresbeginn einen Kursanstieg von über 32 Prozent und legte im vergangenen Monat um rund 17 Prozent zu. Sie wird derzeit mit 283,92 US-Dollar (247,10 Euro, 10:45 MESZ) bewertet. Die Mehrzahl der Analysten geben der Aktie eine "Buy"-Empfehlung. Das Kursziel von JPMorgan liegt bei 300 Euro, das von Jefferies bei 320 Euro, UBS gibt ein Kursziel von 306 Euro, RBC eines von 315 Euro. Somit beträgt das durchschnittliche Kursziel der Aktie von Alphabet 297,67 Euro. Die Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von 5,86 Prozent.

.Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,02 % und einem Kurs von 247,5EUR auf Tradegate (06. November 2025, 10:38 Uhr) gehandelt.

Platzt die Alles‑Blase? Jetzt Report kostenlos herunterladen!