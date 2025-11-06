Rheinmetall investiert Milliarden: Neue Werke stärken Europas Verteidigung!

Parallel dazu plant Rheinmetall in Rumänien den Bau eines Werks für Treibladungspulver in Zusammenarbeit mit dem Staatsunternehmen Pirochim Victoria. Die Gesamtinvestitionen übersteigen 500 Millionen Euro, und die Produktion soll 2028 beginnen. CEO Armin Papperger erklärte, dass das Unternehmen bis 2030 eine jährliche Produktionskapazität von 20.000 Tonnen Treibladungspulver anstrebt.

Der DAX-Konzern Rheinmetall hat kürzlich bedeutende Investitionen in Litauen und Rumänien angekündigt, um seine Produktionskapazitäten in Europa erheblich auszubauen und seine Rolle als führender Anbieter in der Verteidigungsindustrie zu festigen. In Litauen hat das Unternehmen den Bau einer modernen Munitionsfabrik begonnen, die bis Ende 2026 betriebsbereit sein soll. Die Investitionssumme beläuft sich auf 260 bis 300 Millionen Euro, wobei Rheinmetall 51 Prozent der Anteile hält und zwei staatliche litauische Unternehmen die restlichen 49 Prozent. Die neue Anlage wird Artilleriegeschosse des Kalibers 155 Millimeter produzieren und soll etwa 250 neue Arbeitsplätze schaffen. Tomas Stukas, Geschäftsführer der PST Group, betonte die Bedeutung des Projekts für die nationale und europäische Sicherheit.

An der Börse richten sich die Blicke auf die bevorstehenden Quartalszahlen, die am 6. November veröffentlicht werden. Analysten erwarten neue Informationen zu Auftragseingängen und Margenzielen. Trotz der positiven Marktentwicklung bewerten Analysten den DAX-Konzern weiterhin optimistisch. Rothschild Redburn hat die Aktie mit „Buy“ und einem Kursziel von 2.300 Euro eingestuft, während AlphaValue/Baader Europe das Rating von „Verkaufen“ auf „Kaufen“ angehoben hat und ein Ziel von 1.955 Euro setzt. Bernstein Research bleibt vorsichtiger und bestätigt die Einstufung „Market Perform“ mit einem Kursziel von 1.960 Euro. Analyst Adrien Rabier hebt hervor, dass der Fokus weniger auf den Quartalszahlen liegt, sondern vielmehr auf der Frage, wie Rheinmetall sein ambitioniertes Umsatzziel von 50 Milliarden Euro bis 2030 erreichen will.

Mit den neuen Produktionsstandorten an der NATO-Ostflanke und den ehrgeizigen Zielen untermauert Rheinmetall seinen Anspruch, das industrielle Rückgrat der europäischen Verteidigung zu werden. Investoren warten gespannt auf die nächsten Entwicklungen und Milliardenaufträge, die die Kursentwicklung weiter beeinflussen könnten.

