Deutsche Pfandbriefbank: Dramatischer Kurssturz – Anleger in Alarmbereitschaft!

Der Hintergrund für die anhaltende Skepsis gegenüber der PBB liegt in den Schwierigkeiten, die das Institut im US-Geschäft mit Gewerbeimmobilien hat. Im Sommer hatte die Bank angekündigt, sich aus diesem Bereich zurückzuziehen, nachdem sie hohe Abschreibungen auf Kredite vornehmen musste. Die Marktwerte für US-Büroimmobilien waren aufgrund steigender Zinsen und sinkender Nachfrage stark gefallen, was das Vertrauen der Investoren in das Geschäftsmodell der PBB erheblich beeinträchtigte.

Am Montag erlebte die Aktie der Deutschen Pfandbriefbank (PBB) einen dramatischen Kurssturz von bis zu 17 Prozent, was zu einer vorübergehenden Handelsunterbrechung führte. Der Kurs fiel auf 3,788 Euro und näherte sich damit dem Rekordtief von 3,668 Euro aus dem Februar 2024. Analysten und Marktteilnehmer waren überrascht, da es keine neuen Nachrichten oder offizielle Erklärungen von Seiten der Bank gab, die diesen plötzlichen Rückgang erklären könnten.

Das Management der PBB hatte vor den jüngsten Turbulenzen das Ziel ausgegeben, im zweiten Halbjahr bei stabilen operativen Erträgen einen positiven Vorsteuergewinn zu erzielen. Dennoch bleibt die Bank ein Sorgenkind der deutschen Finanzbranche, und der plötzliche Kurssturz verdeutlicht, wie empfindlich der Markt auf Unsicherheiten reagiert. Analysten raten Anlegern zur Vorsicht und empfehlen, vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen am 13. November nicht in die Aktie zu investieren.

Zusätzlich zu den bereits bestehenden Problemen hat die Aktie am Dienstag weiter an Wert verloren, was teilweise auf eine Abstufung durch das Analysehaus Kepler Cheuvreux zurückzuführen sein könnte. Der Analyst Tobias Lukesch senkte seine Schätzung für das Ergebnis je Aktie und reduzierte das Kursziel um fast 25 Prozent auf 4 Euro. Auch andere Analysten äußerten sich negativ und senkten ihre Kursziele, was die Unsicherheit um die PBB weiter verstärkte.

Die hohe Anzahl an Leerverkäufen, die mittlerweile 9,08 Prozent des Gesamtanteils ausmacht, deutet darauf hin, dass viele Investoren auf einen weiteren Kursverfall setzen. Die Kombination aus schlechten Nachrichten, Analystenabstufungen und der Unsicherheit über die zukünftige Entwicklung der PBB lässt die Aktie weiterhin unter Druck stehen. Anleger sollten die Situation genau beobachten, da die kommenden Quartalszahlen entscheidend für die zukünftige Entwicklung der PBB sein könnten.

Die Deutsche Pfandbriefbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,55 % und einem Kurs von 4,035EUR auf Lang & Schwarz (06. November 2025, 07:40 Uhr) gehandelt.