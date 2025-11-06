Siemens Healthineers: Schlüsseltermine im November könnten Aktienkurs explodieren!

Zwei zentrale Termine im November sind besonders wichtig: Am 13. November wird Siemens AG auf dem Capital Markets Day Informationen über ihre Beteiligung an Siemens Healthineers präsentieren. Ein teilweiser Ausstieg oder eine Abspaltung des 71-Prozent-Anteils könnte als positives Signal für die Aktie gewertet werden. Nur wenige Tage später, am 17. November, findet der Kapitalmarkttag von Siemens Healthineers statt, bei dem strategische Entscheidungen, wie eine mögliche Überprüfung oder der Verkauf der weniger profitablen Diagnostiksparte, im Fokus stehen. Barclays glaubt, dass solche Maßnahmen das Wachstum und die Margen erheblich verbessern könnten.

Im November 2023 stehen für Siemens Healthineers entscheidende Weichenstellungen an, die potenziell die Aktienkurse beeinflussen könnten. Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die Aktie von 62 auf 64 Euro angehoben und sieht ein Kurspotenzial von über 30 Prozent. Analysten identifizieren mehrere bevorstehende Katalysatoren, die den Kurs ankurbeln könnten.

Ein weiterer bedeutender Aspekt ist die technologische Führungsrolle von Siemens Healthineers im Bereich der Photon-Counting-Computertomografie. Die Analysten sind der Meinung, dass das Unternehmen hier der Konkurrenz um Jahre voraus ist und diesen Vorsprung in ein milliardenschweres Geschäft umwandeln kann. Bis 2030 wird ein Umsatzvolumen von etwa 2,5 Milliarden Euro aus dieser Technologie erwartet, was das Wachstum im Imaging-Segment um rund einen Prozentpunkt pro Jahr beschleunigen könnte.

Trotz dieser positiven Aussichten haben schwache Quartalszahlen und ein enttäuschender Ausblick auf das Geschäftsjahr 2025/26 die Aktie von Siemens Healthineers belastet. Vorbörslich fiel der Kurs um 4,6 Prozent auf 46,99 Euro. Besonders die Prognose für das bereinigte Ergebnis je Aktie (EPS) von 2,20 bis 2,40 Euro steht im Fokus, da Analysten im Durchschnitt mit einer Steigerung auf 2,48 Euro gerechnet hatten.

Insgesamt bleibt Siemens Healthineers für Barclays ein „Preferred Pick“ im europäischen Medizintechniksektor, unterstützt durch Innovationskraft, klare strategische Impulse und die Aussicht auf mehr unternehmerische Eigenständigkeit. Die Analysten haben ihre Gewinnschätzungen für die Jahre 2026 bis 2030 um drei Prozent angehoben und sehen die Bewertung mit einem geschätzten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 19 für 2026 als attraktiv an.

Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,28 % und einem Kurs von 45,28EUR auf Lang & Schwarz (06. November 2025, 07:39 Uhr) gehandelt.