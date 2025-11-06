Instone Real Estate: Starke Q3-Performance, Jahresziele 2025 bestätigt

Instone Group verzeichnete in den ersten drei Quartalen 2025 bereinigte Umsatzerlöse von 347,5 Millionen Euro, was planmäßig unter dem Vorjahresniveau liegt.

Die Rohergebnismarge blieb mit 23,9 Prozent auf einem hohen Niveau, was die Qualität der Projekte und die Kostenführerschaft der Instone Group unterstreicht.

Verkäufe im Umfang von 229,0 Millionen Euro übertrafen das Vorjahr deutlich, mit starker Nachfrage von privaten Kapitalanlegern.

Das Ergebnis nach Steuern betrug 21,4 Millionen Euro, was trotz eines Rückgangs im Vergleich zum Vorjahr die solide Profitabilität und planmäßige Entwicklung zeigt.

Instone Group hat Grundstücke mit einem GDV von über 1,1 Milliarden Euro angekauft, was die Rückkehr zur Wachstumsstrategie unterstreicht.

Die Prognose für 2025 wurde bestätigt: Umsatzerlöse von 500 bis 600 Millionen Euro, Nettoergebnis von 25 bis 35 Millionen Euro und Verkäufe von über 500 Millionen Euro werden erwartet.

Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung zum 30. September 2025, bei Instone Real Estate Group ist am 06.11.2025.

Der Kurs von Instone Real Estate Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 8,0350EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,19 % im Minus.

12 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 8,0450EUR das entspricht einem Plus von +0,12 % seit der Veröffentlichung.





