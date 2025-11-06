Axon Enterprise: Drohnen-Strategie im Fokus – Aktie nach Q3-Ergebnissen gefallen!

Axon Enterprise, ein führender Anbieter von Bodycams und Sicherheitslösungen für Polizeibehörden, wird am Dienstag nach Börsenschluss seine Ergebnisse für das dritte Quartal 2025 veröffentlichen. Die Erwartungen der Analysten sind hoch: Ein Gewinn von 1,63 US-Dollar je Aktie und ein Umsatz von 704 Millionen US-Dollar werden prognostiziert. Die Aktie hat in letzter Zeit durch den Einstieg des Unternehmens ins Drohnengeschäft an Wert gewonnen, was sich in einem aktuellen Kurs von etwa 733 US-Dollar widerspiegelt. Dies liegt 1,38 Prozent über dem 200-Tage-Durchschnitt von 727 US-Dollar. Die Marktkapitalisierung beträgt 59 Milliarden US-Dollar, wobei das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 186 als hoch gilt.

Ein wesentlicher Treiber für den Aktienkurs ist das massive Investment in Drohnen und Drohnenabwehr. CEO Rick Smith hat kürzlich Gespräche mit dem ukrainischen Vizeverteidigungsminister über Kooperationen zur Bekämpfung feindlicher Drohnen geführt. Zudem übernahm Axon im Oktober 2024 das deutsche Unternehmen Dedrone, das auf Drohnenabwehr spezialisiert ist. Institutionelle Investoren zeigen ebenfalls großes Interesse, wobei 79,08 Prozent der Aktien in ihrem Besitz sind. Analysten bewerten die Aktie überwiegend positiv, mit 14 „Buy“- und 4 „Hold“-Empfehlungen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 841 US-Dollar, während die Bank of America ein besonders optimistisches Ziel von 1000 US-Dollar nennt, was einem Kurspotenzial von 36 Prozent entspricht.

Allerdings hat Axon kürzlich die Gewinnerwartungen für das dritte Quartal verfehlt, was zu einem dramatischen Rückgang der Aktie um über 20 Prozent im nachbörslichen Handel führte. Höhere Kosten durch Zölle und Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Komponenten wurden als Hauptgründe genannt. Bereits zu Jahresbeginn hatte das Unternehmen auf mögliche negative Auswirkungen des Zollkonflikts hingewiesen. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 1,17 US-Dollar, während Analysten im Schnitt 1,52 US-Dollar erwartet hatten. Der Quartalsumsatz betrug 710,6 Millionen US-Dollar, was die Markterwartungen von 703,5 Millionen US-Dollar leicht übertraf.

Für das Gesamtjahr 2025 rechnet Axon nun mit einem Umsatz von etwa 2,74 Milliarden US-Dollar, was eine Anpassung der vorherigen Prognose darstellt. Die Anleger reagierten jedoch enttäuscht auf die Geschäftszahlen, was zu einem Rückgang des Aktienkurses führte.

Die Axon Enterprise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,43 % und einem Kurs von 639,5EUR auf Nasdaq (06. November 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.