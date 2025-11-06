    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBastei Luebbe AktievorwärtsNachrichten zu Bastei Luebbe
    Bastei Luebbe: Starkes Q2 2025/26 – Jahresprognose bestätigt!

    Die Bastei Lübbe AG erlebt einen Aufschwung: Mit steigenden Umsätzen und einem wachsenden Digitalanteil blickt das Unternehmen optimistisch auf das laufende Geschäftsjahr.

    • Bastei Lübbe AG verzeichnet im zweiten Quartal 2025/2026 eine stark ansteigende Geschäftsdynamik mit einem Konzernumsatz von 57,0 Millionen Euro und einer EBIT-Marge von 10,4 Prozent.
    • Der Digitalanteil am Gesamtumsatz stieg im ersten Halbjahr 2025/2026 auf 34 Prozent, angetrieben durch erfolgreiche Audio- und eBook-Produktionen.
    • Die Jahresprognose 2025/2026 wird bestätigt, mit einem erwarteten Konzernumsatz zwischen 120 und 125 Millionen Euro und einem Konzern-EBIT von 14,0 bis 16,0 Millionen Euro.
    • Im Segment „Buch“ wurden Umsätze von 53,4 Millionen Euro erzielt, während das Segment-EBIT bei 5,4 Millionen Euro lag, was einem Rückgang gegenüber dem Vorjahr entspricht.
    • Der Materialaufwand stieg auf 29,9 Millionen Euro, während der Personalaufwand auf 11,2 Millionen Euro und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen auf 10,2 Millionen Euro anstiegen.
    • Die Bastei Lübbe AG erwartet positive Impulse für das zweite Halbjahr 2025/2026 durch Neuerscheinungen von Bestsellerautoren und die Fortsetzung erfolgreicher Reihen, was die Prognose für das Geschäftsjahr stützt.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Bastei Luebbe ist am 06.11.2025.

    Der Kurs von Bastei Luebbe lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 9,1200EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,22 % im Minus.
    16 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 9,1300EUR das entspricht einem Plus von +0,11 % seit der Veröffentlichung.


    Bastei Luebbe

    ISIN:DE000A1X3YY0WKN:A1X3YY





    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
