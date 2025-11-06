Nvidia-Aktie: Kursziel auf 350 USD angehoben – KI-Revolution steht bevor!

Zusätzlich hat Rosenblatt Securities sein Kursziel für Nvidia von 215 auf 240 US-Dollar angehoben, was ebenfalls eine Kaufempfehlung beinhaltet. Analysten heben den strategischen Vorteil von Nvidia in Bereichen wie KI-Infrastruktur, Telekommunikation und Robotik hervor. Trotz dieser positiven Aussichten warnt Baruah vor potenziellen Risiken, darunter Engpässe bei Immobilien und Strom sowie neue regulatorische Maßnahmen, die die Umsatzgenerierung beeinträchtigen könnten. Langfristig hält er sogar ein Kursziel von 400 US-Dollar für möglich.

Loop Capital hat das Kursziel für die Nvidia-Aktie auf 350 US-Dollar angehoben, was eine signifikante Steigerung von zuvor 250 US-Dollar darstellt. Analyst Ananda Baruah sieht Nvidia an der Schwelle zu einer neuen Ära, die durch eine "goldene Welle" der Einführung generativer KI geprägt ist. Diese Phase könnte Nvidia helfen, seine GPU-Auslieferungen bis 2026 auf 2,1 Millionen Stück zu verdoppeln, während auch die durchschnittlichen Verkaufspreise steigen sollen. Baruah betont, dass Nvidia aufgrund seiner umfassenden Marktpräsenz in einer starken Position ist, um von der steigenden Nachfrage zu profitieren.

Die Nvidia-Aktie hat seit Jahresbeginn bereits über 50 Prozent zugelegt, und von 66 Analysten empfehlen 60 einen Kauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 225 US-Dollar, was darauf hindeutet, dass der Markt trotz der hohen Bewertung noch Potenzial sieht.

In einem anderen Kontext hat Präsident Donald Trump angekündigt, dass die fortschrittlichsten KI-Chips von Nvidia künftig nur noch amerikanischen Unternehmen zur Verfügung stehen sollen. Diese Entscheidung könnte zu einem weiteren technologischen Bruch zwischen den USA und China führen, da China möglicherweise vom Zugang zu diesen leistungsstarken Prozessoren ausgeschlossen wird. Trump deutete an, dass er auch abgespeckte Versionen der Chips für den chinesischen Markt in Betracht ziehen könnte, was jedoch auf Widerstand stößt.

Zusätzlich hat Nvidia eine neue Initiative in Indien gestartet, um Deep-Tech-Startups zu fördern und das Land zu einem globalen Zentrum für KI zu entwickeln. Nvidia wird Gründungsmitglied der India Deep Tech Alliance (IDTA) und plant, technische Schulungen und strategische Beratung anzubieten, um das KI-Ökosystem in Indien zu stärken. Diese Initiative kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Indien als strategischer Knotenpunkt für KI-Entwicklung an Bedeutung gewinnt.

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,75 % und einem Kurs von 195,2EUR auf Nasdaq (06. November 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.