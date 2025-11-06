Fresenius Medical Care übertrifft Erwartungen – Aktie fällt dennoch stark!

Trotz dieser positiven Zahlen bleibt das Wachstum in den USA, dem wichtigsten Markt von FMC, mit nur 0,1 Prozent hinter den Erwartungen zurück. Analysten der UBS warnen, dass ein deutliches Hochfahren im vierten Quartal notwendig sei, um die Wachstumsziele für 2026 zu erreichen. Zudem wird die Nachhaltigkeit der Gewinnentwicklung in Frage gestellt, insbesondere aufgrund temporärer Effekte, die sich nicht wiederholen dürften. Der Free Cashflow fiel mit 550 Millionen Euro um 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, was die positive Entwicklung trübt.

Fresenius Medical Care (FMC) hat im dritten Quartal 2025 die Markterwartungen übertroffen, was jedoch nicht zu einem positiven Börsenverlauf führte. Der Umsatz stieg um 10 Prozent auf 4,89 Milliarden Euro und übertraf die Schätzungen um 3 Prozent. Das bereinigte EBIT wuchs um 28 Prozent auf 574 Millionen Euro, was 4 Prozent über den Erwartungen lag. Besonders hervorzuheben ist das starke Wachstum im Bereich Value-Based Care, das um 42 Prozent auf 576 Millionen Euro zulegte. Das Segment Care Delivery wuchs ebenfalls um 6 Prozent.

Die Reaktion der Anleger auf die Quartalszahlen war negativ: Die FMC-Aktie fiel am Dienstag um 6 Prozent und landete am Ende des DAX. Grund für den Rückgang sind Befürchtungen über eine mögliche weitere Anteilsplatzierung durch den Großaktionär Fresenius, der bereits im Frühjahr einen Teil seiner Anteile verkauft hatte. Die Lock-up-Periode für diese Aktien läuft bald aus, was zusätzlichen Verkaufsdruck auf die Aktie ausüben könnte.

Trotz der Herausforderungen hat FMC Fortschritte bei seinem Einsparprogramm gemacht, das seit der Amtsübernahme von CEO Helen Giza im Dezember 2022 in Kraft ist. Bis Ende September wurden bereits 174 Millionen Euro der angestrebten Einsparungen von 180 Millionen Euro erreicht. Giza bekräftigte die Jahresziele und erwartet, dass die Einsparungen bis 2025 auf 220 Millionen Euro steigen werden.

Insgesamt übertraf FMC im dritten Quartal die Erwartungen bei fast allen wichtigen Kennzahlen, jedoch bleibt die Entwicklung in den USA ein zentrales Problem. Die Prognosen für das Gesamtjahr deuten auf ein währungsbereinigtes Wachstum des bereinigten operativen Ergebnisses im hohen Zehner- bis hohen Zwanzigerprozentbereich hin, wobei das Schlussquartal traditionell das stärkste ist.

Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 42,06EUR auf Lang & Schwarz (06. November 2025, 07:39 Uhr) gehandelt.