Dt. Beteiligungs AG: Duagon-Exit & MAIT-Investment prägen Q3 2025

Erfolgreicher Exit von duagon an Knorr-Bremse AG mit überdurchschnittlicher Rendite trotz anspruchsvollem Marktumfeld.

Neues Investment: DBAG Fund VIII übernimmt MAIT, einen führenden Digitalisierungspartner des Mittelstands.

Brutto-Bewertungs- und Abgangsergebnis von 37,4 Millionen Euro im Neunmonatszeitraum 2025.

Ausschüttungen an Aktionäre in Höhe von rund 32,5 Millionen Euro im Jahresverlauf.

NAV je Aktie beträgt 35,28 Euro zum 30. September 2025, leicht gesunken im Vergleich zu 35,78 Euro zum 31. Dezember 2024.

Prognose für das Geschäftsjahr 2025 bestätigt: NAV je Aktie zwischen 35 und 38 Euro, EBITA Fondsberatung zwischen 10 und 15 Millionen Euro.

Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung für das 3. Quartal und den Neunmonatszeitraum 2025, telefonische Analystenkonferenz, bei Dt. Beteiligungs AG ist am 06.11.2025.

