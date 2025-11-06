Evonik kämpft mit Umsatzrückgang: Analysten zeigen sich skeptisch!

Evonik erwartet, dass die schwache Nachfrage bis zum Jahresende anhalten wird. Der Rückgang im Absatz ist der Hauptgrund für die Umsatzschwäche, während die Verkaufspreise relativ stabil geblieben sind. Um den finanziellen Druck zu mindern, hat das Unternehmen ein umfassendes Sparprogramm initiiert, das bis Ende 2026 jährliche Kostensenkungen von etwa 400 Millionen Euro zum Ziel hat. Der Fortschritt des Programms ist planmäßig, und bis Ende des Jahres sollen 90 % der Unternehmensbereiche in die neue Struktur überführt sein.

Der Spezialchemiekonzern Evonik steht vor erheblichen Herausforderungen, die durch US-Zölle, eine schwache Nachfrage und die Krise im chinesischen Immobiliensektor verstärkt werden. Im dritten Quartal 2023 verzeichnete das Unternehmen einen Umsatzrückgang von 12 % auf 3,4 Milliarden Euro. Das bereinigte EBITDA fiel um rund 20 % auf 448 Millionen Euro, was die Erwartungen der Analysten nicht erfüllte. Diese Entwicklungen führten zu einem Nettoverlust von 106 Millionen Euro, im Vergleich zu einem Gewinn von 223 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum.

Analysten zeigen sich nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen zurückhaltend. Die UBS hat die Einstufung für Evonik auf "Neutral" belassen, mit einem Kursziel von 15 Euro. Analyst Geoff Haire äußerte, dass das Kerngeschäft die Erwartungen nicht erfüllt habe. JPMorgan hingegen bleibt optimistisch und stuft die Aktie mit "Overweight" und einem Kursziel von 20 Euro ein, obwohl Analyst Chetan Udeshi anmerkt, dass die Qualität der Ergebnisse von den Anlegern infrage gestellt werden könnte. Warburg Research hat die Aktie mit einem Kursziel von 20,40 Euro auf "Hold" belassen und bezeichnete das dritte Quartal als schwach, was bereits vorher signalisiert wurde.

Die Reaktion des Marktes auf die Quartalszahlen war negativ, und die Aktien von Evonik gaben vorbörslich um 1 % nach, was sie in die Nähe des Rekordtiefs von Mitte Oktober brachte. Die DZ Bank hat die Aktie mit einem fairen Wert von 16 Euro auf "Halten" belassen und betont, dass die schwache Nachfrage den Konzern stark trifft. Evonik hat zwar ein robustes Produktportfolio, kann sich jedoch nicht vollständig von der schwachen Industrienachfrage abkoppeln. Eine konjunkturelle Erholung in Deutschland wird frühestens Ende 2026 erwartet.

