    Vonovia: Starkes Wachstum 2025 – Rückkehr auf den Wachstumspfad!

    Foto: Paul Zinken - dpa-Zentralbild/dpa

    Die Vonovia SE, Europas größter Immobilienkonzern, hat in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 eine signifikante Erholung und ein starkes Wachstum verzeichnet. Nach drei Jahren der Stagnation meldet das Unternehmen eine Verbesserung aller zentralen Kennzahlen und bestätigt seine Prognose für das Gesamtjahr. Der Vorstandsvorsitzende Rolf Buch äußerte sich optimistisch und betonte, dass der Konzern wieder auf dem Wachstumspfad sei, ähnlich wie vor der Krise.

    Das bereinigte EBITDA im Kerngeschäft Vermietung stieg um 2,5 Prozent auf 1,85 Milliarden Euro, trotz einer Reduzierung des Wohnungsbestands um etwa 9.000 Einheiten und gestiegener Instandhaltungskosten. Das bereinigte EBT wuchs um 6,8 Prozent auf 1,46 Milliarden Euro, während der operative Free Cashflow um 27 Prozent auf 1,48 Milliarden Euro anstieg. Die Leerstandsquote blieb stabil bei 2,2 Prozent. Das organische Mietwachstum betrug 4,2 Prozent, unterstützt durch marktbedingte Anpassungen und neue Projekte.

    Vonovia investierte zwischen Januar und September 2025 rund 1,36 Milliarden Euro in Modernisierungen und Neubauten, was einem Anstieg von fast 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. In diesem Zeitraum wurden 1.555 neue Wohnungen fertiggestellt und 1.600 Bauprojekte gestartet. Buch lobte den beschleunigten Genehmigungsprozess, der als „Bauturbo“ bezeichnet wird, und als Fortschritt für mehr bezahlbaren Wohnraum gilt.

    Auch in den Bereichen Value-add, Development und Recurring Sales verzeichnete Vonovia Erfolge, die zusammen etwa 268 Millionen Euro zum bereinigten EBITDA beitrugen. Besonders das Segment Recurring Sales profitierte von Immobilienverkäufen mit einer Marktwertsteigerung von über 30 Prozent.

    Im Hinblick auf Nachhaltigkeit hat Vonovia seit 2013 die CO₂-Intensität seiner Gebäude um 44 Prozent gesenkt. Aktuell arbeitet das Unternehmen an der Entwicklung von Wärmepumpensystemen, die bis Ende 2029 rund 20.000 Wohnungen unabhängig von fossilen Brennstoffen machen sollen.

    Zur Finanzierung hat Vonovia im laufenden Jahr Anleihen im Wert von 2,71 Milliarden Euro begeben, wobei die Verschuldungsquote stabil bei 45,7 Prozent liegt. Für 2025 rechnet das Unternehmen mit einem bereinigten EBITDA von etwa 2,8 Milliarden Euro und einem bereinigten EBT von rund 1,9 Milliarden Euro. Analysten, darunter die US-Bank JPMorgan, zeigen sich optimistisch und bestätigen ihre Kaufempfehlung für die Aktie.



