Kontron glänzt mit starken Auftragsdaten: Aktienkurs steigt über 3%

Der Umsatz des Unternehmens aus Linz belief sich auf 1,18 Milliarden Euro, was einen leichten Rückgang im Vergleich zum Vorjahr darstellt, der auf den Wegfall des COM-Geschäfts zurückzuführen ist. Trotz des Umsatzrückgangs konnte die operative EBITDA-Marge auf 12,5 Prozent gesteigert werden, während der operative Cashflow auf 49,7 Millionen Euro anstieg, verglichen mit nur 2,8 Millionen Euro im Vorjahr. Das Eigenkapital stieg auf 714,8 Millionen Euro, was einer Eigenkapitalquote von 40,6 Prozent entspricht.

Der Technologiekonzern Kontron hat am Mittwoch positive Auftragsdaten veröffentlicht, die zu einem Kursanstieg der Aktien um über 3 Prozent auf 21,86 Euro führten, wodurch das Unternehmen im SDAX den Spitzenplatz belegte. In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2025 konnte Kontron eine signifikante Ergebnisverbesserung erzielen. Das EBITDA stieg auf 193,6 Millionen Euro, was einem Anstieg von 37 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Dieser Anstieg beinhaltet jedoch einen Einmaleffekt von etwa 46 Millionen Euro. Das Konzernergebnis nach Minderheiten erhöhte sich auf 110,8 Millionen Euro, was einem Gewinn von 1,80 Euro pro Aktie entspricht, im Vorjahr waren es 1,01 Euro.

Der Auftragseingang betrug 1,548 Milliarden Euro, was zu einem Book-to-Bill-Verhältnis von 1,31 führte. Der Auftragsbestand wuchs auf 2,44 Milliarden Euro, und die Projekt-Pipeline erreichte 7,8 Milliarden Euro, was das Wachstumspotenzial von Kontron unterstreicht. Das Unternehmen bestätigte die zuvor veröffentlichten Eckdaten für das dritte Quartal und die angepasste Jahresprognose, wobei die Umsatzplanung leicht gesenkt, das Gewinnziel jedoch beibehalten wurde.

Analysten von Jefferies haben die Einstufung für Kontron mit einem Kursziel von 27 Euro auf "Buy" belassen. Martin Comtesse, Analyst bei Jefferies, betonte, dass Kontrons strategischer Fokus auf Profitabilität und wachstumsstarken Segmenten wie Eisenbahninfrastruktur und Verteidigung entscheidend sei. Trotz eines schwächeren dritten Quartals bleibt das Unternehmen optimistisch hinsichtlich der Jahresziele für den operativen Gewinn.

Insgesamt zeigt Kontron eine starke operative Entwicklung und ein robustes Wachstum, insbesondere in hochmargigen Bereichen, was das Unternehmen gut für die Zukunft positioniert.

Die Kontron Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,20 % und einem Kurs von 22,84EUR auf Lang & Schwarz (06. November 2025, 07:39 Uhr) gehandelt.