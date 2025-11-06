    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSGL Carbon AktievorwärtsNachrichten zu SGL Carbon
    SGL Carbon: Schnelle Transformation begeistert Anleger!

    SGL Carbon trotzt Umsatzrückgängen mit stabiler Marge und strategischen Anpassungen.

    Foto: SGL Carbon
    • SGL Carbon verzeichnete einen Umsatzrückgang von 16,5 % im Vergleich zum Vorjahr, was auf eine schwache Nachfrage im Halbleitermarkt und den Ausstieg aus unprofitablen Geschäftsaktivitäten zurückzuführen ist.
    • Trotz des Umsatzrückgangs blieb die EBITDA-Marge stabil bei 16,6 %, leicht über dem Vorjahreswert von 16,3 %, dank Restrukturierungs- und Kosteneinsparungsmaßnahmen.
    • Der Geschäftsbereich Graphite Solutions verzeichnete einen Umsatzrückgang von 21,0 %, hauptsächlich aufgrund der rückläufigen Nachfrage im Halbleitermarkt.
    • Der Geschäftsbereich Carbon Fibers erzielte nach Restrukturierungsmaßnahmen wieder ein positives bereinigtes EBITDA, trotz eines Umsatzrückgangs von 20,0 %.
    • Die Nettofinanzschulden stiegen leicht um 7,7 % auf 116,5 Mio. €, während der Free Cashflow aufgrund strikter Kostenkontrolle und geringerer Investitionen positiv blieb.
    • Die Prognose für 2025 wurde bestätigt, mit einem erwarteten Umsatzrückgang von 10 % bis 15 % im Vergleich zum Vorjahr und einem bereinigten EBITDA zwischen 130 Mio. € und 150 Mio. €.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung zum 30. September 2025, Telefonkonferenz, bei SGL Carbon ist am 06.11.2025.

    Der Kurs von SGL Carbon lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,8725EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,35 % im Plus.
    16 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 2,9850EUR das entspricht einem Plus von +3,92 % seit der Veröffentlichung.


    SGL Carbon

    +3,99 %
    -6,08 %
    -8,14 %
    -17,44 %
    -37,22 %
    -59,60 %
    +3,71 %
    -76,57 %
    -85,04 %
    ISIN:DE0007235301WKN:723530





