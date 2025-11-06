DEUTZ: Umsatz und Aufträge zweistellig – Profitabilität steigt!
DEUTZ AG beeindruckt mit einem Umsatzwachstum von 14,9 % und einem Auftragseingangsplus von 11,8 %.
Foto: DEUTZ AG
- DEUTZ AG verzeichnete im Neunmonatszeitraum 2025 ein Umsatzwachstum von 14,9 % auf 1,5 Mrd. € und einen Anstieg des Auftragseingangs um 11,8 % auf 1.504,5 Mio. €.
- Die gesteigerte Profitabilität wurde durch neue Geschäfte und das Kostenprogramm „Future Fit“ unterstützt, was zu einer bereinigten EBIT-Rendite von 5,0 % führte.
- DEUTZ expandiert im Servicegeschäft durch Übernahmen in den USA und der Türkei, was zu einem Umsatzplus von 9,6 % im Servicebereich führte.
- Die Portfoliotransformation wurde durch strategische Übernahmen und Partnerschaften, wie die Beteiligung an HJS Emission Technology und die Übernahme von UMS, vorangetrieben.
- DEUTZ hat sein Defense-Geschäft durch den Erwerb der SOBEK Group und eine Partnerschaft mit ARX Robotics weiter ausgebaut.
- Das Kostenprogramm „Future Fit“ zielt darauf ab, die Kostenbasis bis Ende 2026 um jährlich 50 Mio. € zu senken, wobei bis September 2025 bereits 180 Mitarbeiter das Unternehmen verlassen haben.
