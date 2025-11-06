Aixtron-Aktie auf Höhenflug: Barclays hebt Kursziel auf 20 Euro!

Laut den Analysten könnte Aixtron allein im Bereich "AI Power" ab 2028 jährliche Umsätze von rund 100 Millionen Euro erzielen, im optimistischen Szenario sogar bis zu 150 Millionen Euro. Dies würde Aixtron eine Schlüsselrolle beim Aufbau der nächsten Generation energiehungriger Datenzentren sichern. Trotz der jüngsten Herausforderungen im SiC-Markt, die durch Überkapazitäten und Preisdruck gekennzeichnet sind, betrachten die Analysten die Erwartungen als "de-risked". Sie prognostizieren, dass der Anteil von Siliziumkarbid am Umsatz bis 2026 auf 4 Prozent sinken könnte, langfristig jedoch wieder auf etwa 10 Prozent steigen wird. Sinkende Preise könnten mittelfristig die Absatzmengen unterstützen.

Die Aktie des Halbleiterzulieferers Aixtron erfreut sich am deutschen Aktienmarkt großer Nachfrage, nachdem Barclays die Aktie auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 12 auf 20 Euro angehoben hat. Diese positive Einschätzung führt dazu, dass die Aixtron-Aktie am Mittwoch um mehr als 7 Prozent auf 16,70 Euro steigt, was den höchsten Stand seit über einem Jahr markiert. Die Analysten von Barclays, angeführt von Rohan Bahl, sehen in der wachsenden Nachfrage nach Gallium-Nitrid- (GaN) und Siliziumkarbid- (SiC) Technologien einen bedeutenden Wachstumstreiber, insbesondere durch den steigenden Energiebedarf in KI-Rechenzentren.

Für die Zukunft erwarten die Analysten ab 2027 eine deutliche Erholung, wobei der Gewinn je Aktie von 0,68 auf 1,03 Euro steigen soll. Dies könnte Raum für eine Neubewertung der Aktie schaffen. Allerdings warnen die Analysten auch vor Risiken, wie der möglichen Marktanteilsgefahr durch chinesische Wettbewerber und einer geringeren Ausbaudynamik bei KI-Rechenzentren. Trotz dieser Bedenken sehen sie Aixtron als "sauberen Hebel" auf die strukturelle Nachfrage nach Hochleistungs-Halbleitern mit klarem Aufwärtspotenzial.

Zusätzlich hat die US-Bank JPMorgan das Kursziel für Aixtron von 13,40 auf 13,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Craig McDowell bleibt jedoch vorsichtig und sieht die Aktien in einer Phase, in der sie "Wasser treten" könnten, bis sich der Markt für Energiemanagement-Chips stabilisiert. Auch im Bereich Optoelektronik sei mehr Vertrauen in stabile Trends erforderlich.

Insgesamt zeigt die aktuelle Entwicklung bei Aixtron, dass das Unternehmen in einem dynamischen Marktumfeld gut positioniert ist, um von der steigenden Nachfrage nach Halbleitertechnologien zu profitieren.

Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,23 % und einem Kurs von 17,12EUR auf Lang & Schwarz (06. November 2025, 07:42 Uhr) gehandelt.