Schaeffler AG: Nettoverlust von 287 Millionen Euro – Was steckt dahinter?

Um die Effizienz zu steigern, plant Schaeffler den Abbau von 4.700 Arbeitsplätzen in Europa, davon 2.800 in Deutschland. Analysten von JPMorgan und Jefferies bewerten die Situation gemischt. Während JPMorgan die Einstufung auf "Neutral" belässt und auf die positiven Entwicklungen im Bereich humanoider Roboter hinweist, sieht Jefferies die Bewertung des Unternehmens als zu hoch an, insbesondere im Hinblick auf die Herausforderungen im Bereich E-Mobilität.

Die Schaeffler AG hat im dritten Quartal 2025 einen Nettoverlust von 287 Millionen Euro verzeichnet, was eine erhebliche Verschlechterung im Vergleich zum Vorjahresverlust von 45 Millionen Euro darstellt. Hauptursachen für diesen Anstieg sind Wertminderungen, die im Zuge einer Umstellung der SAP-Betriebssoftware auf eine Cloud-Lösung entstanden sind, sowie zusätzliche Kosten im Zusammenhang mit einem laufenden Stellenabbau in Europa. Der Umsatz des Unternehmens fiel um zwei Prozent auf 5,83 Milliarden Euro, was vor allem auf die Schwäche des US-Dollars zurückzuführen ist. Trotz dieser Herausforderungen zeigt sich Schaeffler im Vergleich zu anderen Zulieferern relativ stabil, was auf die Diversifizierung seiner Geschäfte zurückzuführen ist.

Zusätzlich hat Schaeffler eine Technologiepartnerschaft mit Neura Robotics angekündigt, um Schlüsselkomponenten für humanoide Roboter zu entwickeln. Diese Zusammenarbeit soll die Innovationskraft des Unternehmens im Wachstumsmarkt der humanoiden Robotik stärken und Schaeffler als bevorzugten Technologiepartner positionieren. Die Integration von humanoiden Robotern in das Produktionsnetzwerk von Schaeffler bis 2035 wird als wichtiger Schritt zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit angesehen.

In den ersten neun Monaten des Jahres 2025 lag der Umsatz bei 17,7 Milliarden Euro, was einem leichten Rückgang im Pro-Forma-Vergleich entspricht. Die EBIT-Marge vor Sondereffekten betrug 4,2 Prozent, was eine Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr darstellt. Der Free Cash Flow vor M&A-Aktivitäten verbesserte sich deutlich auf 47 Millionen Euro. Für das Gesamtjahr 2025 hat Schaeffler die Prognose für den Free Cash Flow auf 0 bis 200 Millionen Euro angehoben, was auf eine positive Geschäftsentwicklung hinweist.

Insgesamt zeigt Schaeffler trotz der aktuellen Herausforderungen Fortschritte in der Profitabilität und plant, seine Position im Markt durch strategische Partnerschaften und Effizienzsteigerungen zu festigen.

Die Schaeffler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,11 % und einem Kurs von 6,745EUR auf Lang & Schwarz (06. November 2025, 07:42 Uhr) gehandelt.