Nordex Group: Umsatz und EBITDA steigen – Prognose für 2025 angehoben!

Analyst Leon Mühlenbruch von MWB Research sieht die angehobene Margenprognose als potenziellen positiven Impuls für das vierte Quartal. Ein starkes Schlussquartal könnte es Nordex ermöglichen, das mittelfristige Margenziel von 8 Prozent bereits in diesem Jahr zu erreichen, was wiederum optimistische Prognosen für das kommende Jahr nach sich ziehen könnte.

Die Nordex Group hat im dritten Quartal 2025 ein Umsatzplus von zwei Prozent auf 1,7 Milliarden Euro erzielt, während sich das EBITDA nahezu verdoppelt hat und bei 135,9 Millionen Euro liegt. Der freie Cashflow betrug 149 Millionen Euro, und der Auftragseingang belief sich auf 2,35 Milliarden Euro. Aufgrund dieser positiven Entwicklung hebt Nordex die Prognose für 2025 an und erwartet nun eine EBITDA-Marge von 7,5 bis 8,5 Prozent, im Vergleich zu zuvor 5,0 bis 7,0 Prozent. Im dritten Quartal erreichte die Marge bereits 8 Prozent, was auf ein starkes viertes Quartal hindeutet, das traditionell das stärkste bei Nordex ist.

Die Aktien von Nordex haben nach anfänglichen Gewinnmitnahmen am Dienstag ins Plus gedreht und lagen zuletzt bei 26,42 Euro, was einem Anstieg von 1,6 Prozent entspricht. Im Jahr 2025 haben die Papiere bereits 134 Prozent zugelegt. Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nordex mit einem Kursziel von 18,50 Euro auf "Underperform" belassen, während die Deutsche Bank das Kursziel von 28 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen hat. Analyst John Kim hebt die gute kurz- und langfristige Dynamik des Unternehmens hervor, weist jedoch auf bestehende Risiken hin.

Im dritten Quartal 2025 verzeichnete Nordex einen Auftragseingang von 2.170 MW, was einem Anstieg von 25,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der Gesamtauftragswert stieg auf 2,0 Milliarden Euro. Die Produktionszahlen zeigen ebenfalls eine positive Entwicklung, mit einer Gesamtleistung von 2.541 MW, was einem Anstieg von 22,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Die Bilanzsumme blieb stabil bei rund 5,9 Milliarden Euro, während die Eigenkapitalquote auf 18,3 Prozent gestiegen ist. Der positive freie Cashflow und die solide operative Entwicklung spiegeln die Stärke des Unternehmens wider. Nordex zeigt sich optimistisch, die angehobene Gesamtjahresprognose erfüllen zu können.

Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 26,83EUR auf Lang & Schwarz (06. November 2025, 07:43 Uhr) gehandelt.