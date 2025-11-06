Fielmann: Q3-Zahlen im Plan, EBITDA-Marge in Europa steigt auf 24,8 %
Die Fielmann-Gruppe übertrifft alle Erwartungen: Mit einem beeindruckenden Umsatzwachstum und einer starken Marktpräsenz setzt das Unternehmen neue Maßstäbe für die Zukunft.
Foto: PhotoDesign - stock.adobe.com
- Fielmann-Gruppe bestätigt Prognose für 2025 und erwartet Übererfüllung der Vision 2025.
- Bereinigte EBITDA-Marge in Europa stieg über 9 Monate auf 24,8 %.
- Konzernumsatz in den ersten neun Monaten 2025 stieg um 9 % auf 1,842 Mrd. €.
- US-Geschäft verzeichnete dank Integration von Shopko Optical ein Umsatzwachstum von 69 %.
- Ursprüngliche Ziele der Vision 2025 werden deutlich übertroffen, mit einem erwarteten Gesamtumsatz von knapp 2,5 Mrd. €.
- Fielmann-Gruppe betreibt ein Omnichannel-Geschäftsmodell mit über 1.200 Niederlassungen und erreicht eine Kundenzufriedenheit von rund 90 %.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Fielmann ist am 06.11.2025.
Der Kurs von Fielmann lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 45,55EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,46 % im
Minus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 46,05EUR das entspricht einem Plus von +1,10 % seit der Veröffentlichung.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 29.301,09PKT (-0,58 %).
-0,43 %
-3,22 %
-7,54 %
-16,49 %
+11,88 %
+41,99 %
-31,12 %
-27,17 %
+144,74 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte