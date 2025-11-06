Tesla-Abstimmung: Musk vor 878 Milliarden Dollar – Zukunft des Unternehmens auf der Kippe!

Tesla steht vor einer entscheidenden Abstimmung, die die Zukunft des Unternehmens und die Rolle von CEO Elon Musk maßgeblich beeinflussen könnte. Am Donnerstag müssen die Aktionäre entscheiden, ob sie einem Vergütungsplan zustimmen, der Musk bis zu 878 Milliarden US-Dollar in Form von Unternehmensaktien zusichern könnte. Diese Entscheidung wird als Referendum über die Gültigkeit traditioneller Unternehmensführung für den reichsten Mann der Welt betrachtet. Der Vorstand und viele Investoren sind der Meinung, dass nur Musk die ambitionierten Ziele erreichen kann, um Tesla in ein KI-gesteuertes Unternehmen zu transformieren, das Millionen von selbstfahrenden Robotaxis und humanoiden Robotern produziert.

Die potenziellen finanziellen Auswirkungen sind enorm: Sollte Musk innerhalb von zehn Jahren alle Leistungsziele erreichen, könnte die Marktkapitalisierung von Tesla auf 8,5 Billionen US-Dollar steigen, was Musk einen Anteil von etwa 25 Prozent an dem Unternehmen sichern würde. Trotz der hohen Summen gibt es auch kritische Stimmen. Der norwegische Staatsfonds, Teslas sechstgrößter externer Investor, hat bereits angekündigt, gegen den Plan zu stimmen. Auch die Stimmrechtsberater ISS und Glass Lewis empfehlen den Aktionären, Musks Vergütungsplan abzulehnen, da sie ihn als zu umfangreich und potenziell verwässernd für andere Investoren betrachten.