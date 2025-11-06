    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTesla AktievorwärtsNachrichten zu Tesla
    Tesla-Abstimmung: Musk vor 878 Milliarden Dollar – Zukunft des Unternehmens auf der Kippe!

    Foto: Christophe Gateau - dpa

    Tesla steht vor einer entscheidenden Abstimmung, die die Zukunft des Unternehmens und die Rolle von CEO Elon Musk maßgeblich beeinflussen könnte. Am Donnerstag müssen die Aktionäre entscheiden, ob sie einem Vergütungsplan zustimmen, der Musk bis zu 878 Milliarden US-Dollar in Form von Unternehmensaktien zusichern könnte. Diese Entscheidung wird als Referendum über die Gültigkeit traditioneller Unternehmensführung für den reichsten Mann der Welt betrachtet. Der Vorstand und viele Investoren sind der Meinung, dass nur Musk die ambitionierten Ziele erreichen kann, um Tesla in ein KI-gesteuertes Unternehmen zu transformieren, das Millionen von selbstfahrenden Robotaxis und humanoiden Robotern produziert.

    Die potenziellen finanziellen Auswirkungen sind enorm: Sollte Musk innerhalb von zehn Jahren alle Leistungsziele erreichen, könnte die Marktkapitalisierung von Tesla auf 8,5 Billionen US-Dollar steigen, was Musk einen Anteil von etwa 25 Prozent an dem Unternehmen sichern würde. Trotz der hohen Summen gibt es auch kritische Stimmen. Der norwegische Staatsfonds, Teslas sechstgrößter externer Investor, hat bereits angekündigt, gegen den Plan zu stimmen. Auch die Stimmrechtsberater ISS und Glass Lewis empfehlen den Aktionären, Musks Vergütungsplan abzulehnen, da sie ihn als zu umfangreich und potenziell verwässernd für andere Investoren betrachten.

    Musk hat angedeutet, dass er im Falle einer Ablehnung des Plans möglicherweise seine Position als CEO aufgeben könnte. Dies unterstreicht den Druck, den er auf die Aktionäre ausübt. Die aktuelle Marktbewertung von Tesla, die bei 1,5 Billionen US-Dollar liegt, wird stark durch Musks langfristige Versprechen gestützt, die jedoch durch rückläufige Verkaufszahlen in wichtigen Märkten wie Deutschland und Großbritannien in Frage gestellt werden. Im Oktober 2023 halbierten sich die Neuzulassungen von Tesla in diesen Ländern, während die Konkurrenz, insbesondere aus China, stark wächst.

    Trotz der Herausforderungen bleibt die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen insgesamt hoch. Im Oktober wurden in Deutschland über 52.400 neue batterieelektrische Fahrzeuge zugelassen, was einem Anstieg von fast 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Dennoch bleibt der Absatz von Teslas E-Autos hinter den Erwartungen zurück, was die Unsicherheit über die Zukunft des Unternehmens verstärkt. Die bevorstehende Abstimmung wird somit nicht nur über Musks Vergütung entscheiden, sondern auch über die strategische Ausrichtung von Tesla in einem zunehmend wettbewerbsintensiven Markt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
