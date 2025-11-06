VW unter Druck: Strategiewechsel und hohe Verluste – Was jetzt kommt!

Volkswagen (VW) steht derzeit unter Druck und gehört zu den schwächsten Aktien im DAX. Der Kurs fiel von etwa 110 Euro im März auf zuletzt 90 Euro. Die Muttergesellschaft Porsche hat einen kostspieligen Strategiewechsel angekündigt, der zu einem Verlust von rund 1,1 Milliarden Euro im dritten Quartal führte, während im Vorjahr noch ein Gewinn von 1,6 Milliarden Euro verzeichnet wurde. Die ersten neun Monate des Jahres brachten einen Rückgang des Überschusses um über 60 % auf 3,4 Milliarden Euro, hauptsächlich aufgrund von Belastungen in Höhe von 7,5 Milliarden Euro, die durch erhöhte Zölle und Anpassungen in der Produktstrategie verursacht wurden.

Porsche leidet unter hohen Kosten für die Verlängerung der Verbrenner-Produktion, was im dritten Quartal zu einem Verlust von fast 1 Milliarde Euro führte. Das operative Ergebnis nach Steuern brach um 96 % ein. Die VW-Kernmarke hat jedoch durch ein Sparprogramm, das die Streichung von über 35.000 Stellen bis 2030 vorsieht, eine leichte Verbesserung der operativen Umsatzrendite auf 2,3 % erzielt. In Nordamerika und China verzeichnete VW Rückgänge, während die Verkäufe von Elektroautos in Europa um ein Drittel stiegen.