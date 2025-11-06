    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolkswagen (VW) Vz AktievorwärtsNachrichten zu Volkswagen (VW) Vz
    VW unter Druck: Strategiewechsel und hohe Verluste – Was jetzt kommt!

    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    Volkswagen (VW) steht derzeit unter Druck und gehört zu den schwächsten Aktien im DAX. Der Kurs fiel von etwa 110 Euro im März auf zuletzt 90 Euro. Die Muttergesellschaft Porsche hat einen kostspieligen Strategiewechsel angekündigt, der zu einem Verlust von rund 1,1 Milliarden Euro im dritten Quartal führte, während im Vorjahr noch ein Gewinn von 1,6 Milliarden Euro verzeichnet wurde. Die ersten neun Monate des Jahres brachten einen Rückgang des Überschusses um über 60 % auf 3,4 Milliarden Euro, hauptsächlich aufgrund von Belastungen in Höhe von 7,5 Milliarden Euro, die durch erhöhte Zölle und Anpassungen in der Produktstrategie verursacht wurden.

    Porsche leidet unter hohen Kosten für die Verlängerung der Verbrenner-Produktion, was im dritten Quartal zu einem Verlust von fast 1 Milliarde Euro führte. Das operative Ergebnis nach Steuern brach um 96 % ein. Die VW-Kernmarke hat jedoch durch ein Sparprogramm, das die Streichung von über 35.000 Stellen bis 2030 vorsieht, eine leichte Verbesserung der operativen Umsatzrendite auf 2,3 % erzielt. In Nordamerika und China verzeichnete VW Rückgänge, während die Verkäufe von Elektroautos in Europa um ein Drittel stiegen.

    Im Kontext der Chipkrise hat China die niederländische Regierung wegen ihrer Entscheidung, den Chip-Hersteller Nexperia unter staatliche Kontrolle zu stellen, scharf kritisiert. Dies könnte zu Produktionsengpässen in der europäischen Autoindustrie führen. VW plant, in China eigene Chips für autonomes Fahren zu entwickeln, um die Kontrolle über diese Schlüsseltechnologie zu übernehmen. Das Gemeinschaftsunternehmen Carizon, bestehend aus der VW-Softwaretochter Cariad und dem chinesischen Unternehmen Horizon Robotics, soll einen KI-Chip entwickeln, der für autonomes Fahren benötigt wird.

    Die Ankündigung kommt zu einem kritischen Zeitpunkt, da die Abhängigkeit von externen Chip-Lieferanten die Automobilindustrie belastet. VW investiert über 200 Millionen Euro in dieses Projekt, um im Wettbewerb mit lokalen Herstellern in China, die bei Fahrassistenzsystemen führend sind, bestehen zu können. Trotz der Herausforderungen zeigt VW Fortschritte im Bereich der Elektromobilität, wo jedes vierte E-Auto in Europa von VW stammt. Die Zukunft bleibt jedoch ungewiss, da Porsche mit einer Ertragskrise kämpft und VW sich an die sich verändernden Marktbedingungen anpassen muss.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



