DATRON: Geschäftszahlen 2025 – Spannende Einblicke in 9 Monaten!
DATRON AG navigiert durch ein herausforderndes Jahr 2025 mit einem Umsatzrückgang, aber steigenden Auftragseingängen und optimistischen Zukunftsaussichten.
- DATRON AG hat in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2025 einen Umsatz von TEUR 43.250 erzielt, was einem Rückgang im Vergleich zum Vorjahr (TEUR 45.397) entspricht.
- Der Auftragseingang stieg auf TEUR 46.884, verglichen mit TEUR 40.472 im Vorjahr, was zu einer Book-to-Bill-Ratio von 1,09 führte (Vorjahr 0,90).
- Das operative EBIT betrug TEUR 1.926 mit einer EBIT-Marge von 4,5 %, im Vergleich zu TEUR 2.595 und einer Marge von 5,7 % im Vorjahr.
- Das operative Ergebnis je Aktie sank auf EUR 0,20, verglichen mit EUR 0,46 im Vorjahr.
- Aufgrund des Umzugs an den neuen Hauptstandort in Ober-Ramstadt verringert sich das operative Ergebnis 2025 um rund EUR 2 Mio.
- Für das Gesamtjahr 2025 erwartet DATRON einen Umsatz zwischen EUR 59 Mio. und EUR 62 Mio. sowie einen Auftragseingang zwischen EUR 63 Mio. und EUR 66 Mio., mit einer geplanten operativen EBIT-Marge von 5,0 % bis 6,5 %.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsinformationen 3. Quartal 2025, bei DATRON ist am 06.11.2025.
Der Kurs von DATRON lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 7,3000EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
18 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 7,3250EUR das entspricht einem Plus von +0,34 % seit der Veröffentlichung.
+0,69 %
-4,58 %
-5,19 %
-3,95 %
-8,18 %
-25,89 %
-11,52 %
-28,06 %
-40,41 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte