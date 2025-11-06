    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFerrari AktievorwärtsNachrichten zu Ferrari
    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    Ferrari trotzt Herausforderungen: Absatz und Gewinn steigen im Q3 2023!

    Ferrari trotzt Herausforderungen: Absatz und Gewinn steigen im Q3 2023!
    Foto: frizio - stock.adobe.com

    Ferrari hat im dritten Quartal 2023 trotz herausfordernder Marktbedingungen in China und den USA sowohl den Absatz als auch den Gewinn gesteigert. Der italienische Luxusautohersteller verkaufte 3.401 Fahrzeuge, was einen Anstieg von 18 Einheiten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum bedeutet und die Erwartungen der Analysten übertraf, die mit 3.376 Einheiten gerechnet hatten. Der Umsatz erhöhte sich um 7,4 Prozent auf 1,77 Milliarden Euro, während der Nettogewinn auf 382 Millionen Euro stieg, was einem Anstieg von 2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der Gewinn pro Aktie lag bei 2,14 Euro, über den prognostizierten 1,7 Milliarden Euro Umsatz.

    Trotz der positiven Geschäftszahlen gab es einige Herausforderungen. Die Importzölle in den USA dämpften die Profitabilität, was jedoch nicht die positive Marktreaktion auf die Ferrari-Aktie minderte. Diese stieg im europäischen Handel um 3,4 Prozent und übertraf damit den schwächeren Automobilsektor. Ferrari profitierte insbesondere von einer Modellpalette mit höheren Gewinnmargen und einer wachsenden Nachfrage nach individuellen Ausstattungen. Modelle wie der 296 GTS, der Purosangue und die 12-Zylinder-Familie trugen maßgeblich zu den Verkaufszahlen bei.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Ferrari N.V.!
    Long
    326,71€
    Basispreis
    2,97
    Ask
    × 11,96
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    384,05€
    Basispreis
    3,31
    Ask
    × 11,24
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Regionale Unterschiede in den Verkaufszahlen waren jedoch spürbar. Während die Auslieferungen in Europa, dem Nahen Osten und Afrika um 1,6 Prozent stiegen, verzeichnete die USA einen Rückgang von 2,3 Prozent. In China, Hongkong und Taiwan sanken die Verkäufe sogar um 12 Prozent, was jedoch durch ein Plus von 8,7 Prozent in anderen asiatischen Märkten ausgeglichen wurde.

    Für die Zukunft zeigt Ferrari Zuversicht. Beim Kapitalmarkttag im Oktober wurde die Prognose für das Gesamtjahr 2025 angehoben, mit einem angestrebten bereinigten Gewinn von mindestens 8,80 Euro je Aktie und Erlösen von mindestens 7,10 Milliarden Euro. Diese Anhebung unterstreicht das Vertrauen des Managements in die zukünftige Geschäftsentwicklung. CEO Benedetto Vigna betonte, dass die langfristige Strategie des Unternehmens den Grundstein für nachhaltiges Wachstum bis 2030 lege.

    Insgesamt zeigt Ferrari, dass Luxus und Exklusivität auch in einem von geopolitischen Unsicherheiten und wirtschaftlichen Sorgen geprägten Umfeld stabile Wachstumsfaktoren bleiben.



    Ferrari

    -0,42 %
    +4,26 %
    -16,15 %
    -7,80 %
    -12,51 %
    +76,19 %
    +102,40 %
    +643,65 %
    +624,86 %
    ISIN:NL0011585146WKN:A2ACKK

    Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 353,6EUR auf Lang & Schwarz (06. November 2025, 07:44 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Ferrari trotzt Herausforderungen: Absatz und Gewinn steigen im Q3 2023! Ferrari hat im dritten Quartal 2023 trotz herausfordernder Marktbedingungen in China und den USA sowohl den Absatz als auch den Gewinn gesteigert. Der italienische Luxusautohersteller verkaufte 3.401 Fahrzeuge, was einen Anstieg von 18 Einheiten im …