Ferrari trotzt Herausforderungen: Absatz und Gewinn steigen im Q3 2023!

Trotz der positiven Geschäftszahlen gab es einige Herausforderungen. Die Importzölle in den USA dämpften die Profitabilität, was jedoch nicht die positive Marktreaktion auf die Ferrari-Aktie minderte. Diese stieg im europäischen Handel um 3,4 Prozent und übertraf damit den schwächeren Automobilsektor. Ferrari profitierte insbesondere von einer Modellpalette mit höheren Gewinnmargen und einer wachsenden Nachfrage nach individuellen Ausstattungen. Modelle wie der 296 GTS, der Purosangue und die 12-Zylinder-Familie trugen maßgeblich zu den Verkaufszahlen bei.

Ferrari hat im dritten Quartal 2023 trotz herausfordernder Marktbedingungen in China und den USA sowohl den Absatz als auch den Gewinn gesteigert. Der italienische Luxusautohersteller verkaufte 3.401 Fahrzeuge, was einen Anstieg von 18 Einheiten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum bedeutet und die Erwartungen der Analysten übertraf, die mit 3.376 Einheiten gerechnet hatten. Der Umsatz erhöhte sich um 7,4 Prozent auf 1,77 Milliarden Euro, während der Nettogewinn auf 382 Millionen Euro stieg, was einem Anstieg von 2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der Gewinn pro Aktie lag bei 2,14 Euro, über den prognostizierten 1,7 Milliarden Euro Umsatz.

Regionale Unterschiede in den Verkaufszahlen waren jedoch spürbar. Während die Auslieferungen in Europa, dem Nahen Osten und Afrika um 1,6 Prozent stiegen, verzeichnete die USA einen Rückgang von 2,3 Prozent. In China, Hongkong und Taiwan sanken die Verkäufe sogar um 12 Prozent, was jedoch durch ein Plus von 8,7 Prozent in anderen asiatischen Märkten ausgeglichen wurde.

Für die Zukunft zeigt Ferrari Zuversicht. Beim Kapitalmarkttag im Oktober wurde die Prognose für das Gesamtjahr 2025 angehoben, mit einem angestrebten bereinigten Gewinn von mindestens 8,80 Euro je Aktie und Erlösen von mindestens 7,10 Milliarden Euro. Diese Anhebung unterstreicht das Vertrauen des Managements in die zukünftige Geschäftsentwicklung. CEO Benedetto Vigna betonte, dass die langfristige Strategie des Unternehmens den Grundstein für nachhaltiges Wachstum bis 2030 lege.

Insgesamt zeigt Ferrari, dass Luxus und Exklusivität auch in einem von geopolitischen Unsicherheiten und wirtschaftlichen Sorgen geprägten Umfeld stabile Wachstumsfaktoren bleiben.

Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 353,6EUR auf Lang & Schwarz (06. November 2025, 07:44 Uhr) gehandelt.