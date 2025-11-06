Ahold Delhaize: Rekordgewinne und Milliarden-Aktienrückkauf angekündigt!

Im dritten Quartal stieg der Konzernumsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 2,2 Prozent auf 22,5 Milliarden Euro. Der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn erhöhte sich um rund neun Prozent auf 933 Millionen Euro, was einer Marge von 4,1 Prozent entspricht – höher als von Analysten erwartet. Der Nettogewinn stieg von 372 Millionen Euro im Vorjahr auf 584 Millionen Euro und übertraf damit die Analystenschätzungen von 542 Millionen Euro.

Der niederländische Supermarktbetreiber Ahold Delhaize hat im dritten Quartal 2023 einen deutlichen Anstieg bei Gewinn und Marge verzeichnet und seine Jahresprognose bestätigt. Das Unternehmen kündigte zudem ein Aktienrückkaufprogramm im Umfang von einer Milliarde Euro an, das ab 2026 starten soll.

Trotz der positiven Entwicklung in Europa bleibt das Geschäft in den USA, dem größten Markt des Unternehmens, verhalten. Ahold Delhaize investiert jedoch weiterhin in seine Infrastruktur, wie die kürzlich angekündigte Investition von 800 Millionen Euro in ein neues Distributionszentrum in North Carolina zeigt. Dieses Zentrum soll ab 2029 mehr als 500 Arbeitsplätze schaffen und die Kapazitäten von ADUSA Distribution und ADUSA Transportation erweitern, um das Wachstum der Marke Food Lion zu unterstützen.

Die Aktie von Ahold Delhaize notiert derzeit bei 35,57 Euro und hat in diesem Jahr bereits über 12 Prozent zugelegt. Dennoch hat die US-Bank JPMorgan das Kursziel für die Aktie von 24,89 auf 24,57 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Borja Olcese äußerte, dass er weniger optimistisch über die Zukunft des Einzelhändlers sei als der Markt, da klare Kurstreiber fehlten und der Gewinnzyklus in den USA allmählich erschöpft sei. Dies könnte sich negativ auf die Aktie auswirken.

Insgesamt zeigt Ahold Delhaize eine solide Leistung im dritten Quartal, insbesondere in Europa, während die Herausforderungen in den USA weiterhin bestehen. Die angekündigten Investitionen und das Aktienrückkaufprogramm könnten jedoch das Vertrauen der Investoren stärken und langfristig positive Impulse setzen.

Die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,64 % und einem Kurs von 35,92EUR auf Lang & Schwarz (06. November 2025, 07:43 Uhr) gehandelt.