Freenet überzeugt mit starkem EBITDA-Wachstum trotz Umsatzstagnation!

Allerdings stagnierte der Umsatz bei etwa 1,8 Milliarden Euro, was leicht hinter den Markterwartungen zurückblieb. Gründe für diese Umsatzstagnation wurden nicht konkretisiert. Trotz dieser gemischten Umsatzentwicklung bekräftigte Freenet seine Jahresprognose, was als Zeichen der Stabilität in einem zunehmend wettbewerbsintensiven Markt gewertet wird. Die Anleger reagierten optimistisch auf die Nachrichten, was zu einem leichten Anstieg der Aktie um rund 1,5 % im nachbörslichen Handel führte.

Der Telekommunikationskonzern Freenet hat in seinem aktuellen Neunmonatsbericht positive Ergebnisse präsentiert, die sowohl Anleger als auch Analysten erfreuen. Bis Ende September 2025 erzielte das Unternehmen ein bereinigtes EBITDA von 395 Millionen Euro, was einem Anstieg von 1,6 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Diese Zahl übertraf die Erwartungen der Analysten, die mit einem geringeren Zuwachs gerechnet hatten.

Freenet generiert seine Einnahmen hauptsächlich durch Mobilfunkverträge und TV-Dienste über die Plattform waipu.tv. Analysten heben regelmäßig das stabile Geschäftsmodell des Unternehmens hervor, das durch berechenbare Cashflows und eine attraktive Dividendenpolitik gekennzeichnet ist. Im Neunmonatszeitraum konnte Freenet zudem ein Wachstum der Abonnentenbasis verzeichnen, die um 205.600 auf insgesamt 10,355 Millionen anstieg. Besonders im Mobilfunksegment gab es einen Zuwachs von 189.700 Postpaid-Kunden, was die Wirksamkeit der neuen Marketingstrategien unter CEO Robin Harries unterstreicht.

Im Segment TV und Medien stiegen die Umsätze um 7,6 % auf 313 Millionen Euro, maßgeblich getragen durch das Wachstum von waipu.tv, das 80.200 neue Kunden gewann. Dies zeigt die Skalierbarkeit des IPTV-Geschäfts und dessen Bedeutung für das EBITDA-Wachstum des Unternehmens.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Freenet trotz stagnierender Umsätze und eines herausfordernden Marktumfelds eine solide Leistung zeigt. Die Bestätigung der Jahresprognose und das Wachstum in den Kernbereichen Mobilfunk und IPTV stärken die Marktposition des Unternehmens und lassen auf eine positive Entwicklung in der Zukunft hoffen.

Die freenet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,11 % und einem Kurs von 26,99EUR auf Lang & Schwarz (06. November 2025, 07:43 Uhr) gehandelt.