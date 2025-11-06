Maue Konsumstimmung und starker Euro bremsen Henkel
- Umsatz von Henkel im Q3 um 6,3% gesunken.
- Organisches Wachstum bei Klebstoffen +2,5% gestiegen.
- Jahresprognose bleibt, Umsatzwachstum am unteren Ende.
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Konsumgüterkonzern Henkel bekommt weiter eine trübe Verbraucherstimmung zu spüren. So sank der Umsatz im dritten Quartal um 6,3 Prozent auf rund 5,1 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Düsseldorf mitteilte. Organisch - also wechselkurs- und portfoliobereinigt - verzeichnete Henkel ein leichtes Wachstum von 1,4 Prozent. Dazu trug vor allem das Klebstoffgeschäft bei, welches um 2,5 Prozent zulegte, während das Konsumentengeschäft organisch 0,4 Prozent stieg.
Die Unsicherheiten und Herausforderungen in den globalen Märkten hielten an, kommentierte Konzernchef Carsten Knobel. Das Unternehmen bekräftigte seine Jahresprognose. "Falls sich das gesamtwirtschaftliche Umfeld bis zum Jahresende nicht spürbar verbessert, gehen wir davon aus, dass das organische Umsatzwachstum der Gruppe am unteren Ende der aktuellen Bandbreite von 1 bis 2 Prozent liegen wird", so Knobel. Henkel hatte erst im August die Umsatzerwartung gesenkt.
Die Ergebnisprognosen dürften hingegen dank des laufenden Sparprogramms "gut" innerhalb der Spanne liegen. So erwartet Henkel unter anderem eine bereinigte Umsatzrendite von 14,5 bis 15,5 Prozent./nas/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Henkel VZ Aktie
Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 71,20 auf Lang & Schwarz (06. November 2025, 07:43 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Henkel VZ Aktie um +0,37 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,20 %.
Die Marktkapitalisierung von Henkel VZ bezifferte sich zuletzt auf 12,69 Mrd..
Henkel VZ zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9600 %.
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 79,10EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 73,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 94,00EUR was eine Bandbreite von +2,30 %/+31,73 % bedeutet.
Frau Bagel-Trah wird von der Realität eingeholt werden. Die Wirtschaft in den USA wird anziehen, deren Unternehmen entsprechend erfolgreich sein. Hinzu kommen die Zölle aus der EU. Die links-grüne Phrasen werden nicht nur dort unpopulär werden, sondern auch hier in der EU. Vor allem bei der Bevölkerung, die ja besonders von dem Klimawahnsinn betroffen sind. Die Inflation hat mächtig angezogen. Es ist schon Wahnsinn was eine große Packung Persil im Supermarkt kostet, unter 20 € kommt man da nicht mehr weg.
Muss deshalb jetzt das Aktienrückkaufprogramm den Kurs nach oben ziehen?
Besonders der Konsumbereich hat schlechte Zahlen. Läuft das "grüne" Produktmarketing nicht so richtg?
"Das Geschäftsfeld Weitere Konsumentengeschäfte verzeichnete eine rückläufige organische
Umsatzentwicklung von -6,8 Prozent, die vor allem auf eine negative Entwicklung im Bereich
Körperpflege in den Regionen Nordamerika und Europa zurückzuführen war."
Waschen sich Amerikaner und Europäer weniger? - Wasser und Seifenverpackungen einsparen ???