Spotify übertrifft Erwartungen: Nutzerwachstum und Umsatz im Aufschwung!

Für das vierte Quartal rechnet Spotify mit einem operativen Gewinn von 620 Millionen Euro, was leicht über der Konsensschätzung von 618,6 Millionen Euro liegt. Der Umsatz wird auf etwa 4,5 Milliarden Euro geschätzt, was im Rahmen der Analystenerwartungen liegt. Dennoch fiel die Spotify-Aktie zu Beginn des US-Handels um rund 5 Prozent, da der Ausblick auf das Schlussquartal als enttäuschend wahrgenommen wurde. Spotify erwartet einen Umsatz von 5,18 Milliarden US-Dollar, während Analysten mit 5,27 Milliarden US-Dollar gerechnet hatten. Im Vorjahr lag der Umsatz bei 4,4 Milliarden US-Dollar.

Spotify hat im dritten Quartal 2023 die Erwartungen der Analysten übertroffen und zeigt sich optimistisch für die bevorstehenden Monate, obwohl der Ausblick auf das vierte Quartal gemischte Reaktionen hervorruft. Die Zahl der monatlich aktiven Nutzer stieg um 11 Prozent auf 713 Millionen, was die Prognosen übertraf. Auch der Umsatz von 4,27 Milliarden Euro, ein Anstieg von 7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, übertraf die Erwartungen. Die Premium-Abonnements wuchsen um 12 Prozent auf 281 Millionen Nutzer.

Im vierten Quartal plant Spotify, 8 Millionen neue Premium-Abonnenten zu gewinnen, was die Gesamtzahl auf 289 Millionen erhöhen würde. Zudem wird ein Anstieg auf 745 Millionen monatlich aktive Nutzer prognostiziert, was die Erwartungen der Analysten übertrifft. Allerdings liegen die Schätzungen für die Premium-Nutzer und den Umsatz leicht unter den Analystenprognosen.

Diese Ergebnisse und der Ausblick sind die erste große Standortbestimmung seit der Ankündigung, dass CEO und Gründer Daniel Ek zum Jahreswechsel seine Position als CEO aufgeben und als Executive Chairman fungieren wird. Trotz dieser Veränderungen bleibt die Anlegerstimmung optimistisch, insbesondere aufgrund der neuen Preisstrategie. Spotify hat in über 150 Märkten die Abo-Preise erhöht, zuletzt um etwa 9 Prozent in vielen Regionen. Die Nutzerbasis wächst weiterhin, wobei der Fokus auf dem Wachstum in Schwellenländern und dem Ausbau des Angebots liegt, einschließlich mehr Podcasts, Videos und Hörbüchern. Der Bereich Hörbücher hat seit seiner Einführung vor zwei Jahren eine Nutzungsteigerung von über einem Drittel verzeichnet.

Insgesamt zeigt Spotify eine starke Leistung im dritten Quartal, auch wenn der Ausblick auf das vierte Quartal gemischte Reaktionen hervorruft.

