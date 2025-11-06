Puma-Aktie im Umbruch: Kann CEO Hoeld das Unternehmen retten?

Die Strategie von Hoeld umfasst eine Straffung der Produktpalette, eine Neuausrichtung des Vertriebs und Kostensenkungen. Er kritisiert, dass Puma zu kommerziell geworden sei und ein übermäßiges Produktangebot habe, das sich nicht im Markt durchsetzen kann. Der Großhandelsanteil am Umsatz soll von 70% auf ein branchenübliches Niveau von 60% gesenkt werden. Um die Marke wieder begehrenswerter zu machen, plant Hoeld auch, die Präsenz bei Großhändlern zu reduzieren, die Produkte zu niedrigen Preisen verkaufen.

Die Puma-Aktie hat in den letzten Jahren eine dramatische Entwicklung durchgemacht. Nach einem Höchststand von 115,40 Euro im November 2021 fiel der Kurs auf aktuell 17,01 Euro. Unter der neuen Führung von CEO Arthur Hoeld, der im Sommer 2023 das Ruder übernahm, soll das Unternehmen nun auf einen Wachstumskurs gebracht werden. Hoeld hat sich zum Ziel gesetzt, Puma bis 2027 wieder näher an die Branchenführer Nike und Adidas heranzuführen.

Trotz dieser Maßnahmen hat Puma im dritten Quartal 2023 einen Umsatzrückgang von 10% auf 1,96 Milliarden Euro verzeichnet, was zu einem Nettoverlust von 62 Millionen Euro führte. Hoeld kündigte bereits einen Jahresverlust für das EBIT an, da die Umstrukturierung kurzfristig schmerzhaft sein könnte. Dennoch sieht er die Notwendigkeit, die hohen Warenbestände abzubauen und die Markenbegehrlichkeit zu steigern.

Analysten sind gespalten in ihrer Einschätzung der Puma-Aktie. Einige sehen das Potenzial für eine Erholung und prognostizieren Kursziele über 20 Euro, während andere skeptisch bleiben. Die Herausforderungen, insbesondere im Großhandelsgeschäft, sind erheblich, und die Umsätze in allen Produktkategorien und Regionen sind rückläufig.

Trotz der gegenwärtigen Schwierigkeiten bleibt die Hoffnung, dass Puma durch die neue Strategie und die Fokussierung auf Schlüsselbereiche wie Fußball, Laufen und Fitness wieder auf Wachstumskurs kommt. Die Marktbeobachter sind sich einig, dass es Zeit braucht, um die positiven Effekte der Umstrukturierung zu realisieren. Für Investoren könnte dies eine Gelegenheit darstellen, in ein Unternehmen zu investieren, das sich in einer Transformationsphase befindet, auch wenn kurzfristige Rückschläge zu erwarten sind.

Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,09 % und einem Kurs von 16,86EUR auf Lang & Schwarz (06. November 2025, 07:43 Uhr) gehandelt.