Elmos Semiconductor übertrifft Erwartungen: Aktie springt um 9%!

Trotz eines leichten Rückgangs bei einigen Kennzahlen im Vergleich zu den Erwartungen, überzeugte die operative Marge. Die EBIT-Marge lag bei 22,5 Prozent, was über den prognostizierten 20,2 Prozent liegt. Dies wurde durch eine verbesserte Bruttomarge und geringere Forschungs- und Entwicklungskosten begünstigt. Der Cashflow war ebenfalls positiv, mit einem freien Cashflow von 32,5 Millionen Euro im dritten Quartal, was in den ersten neun Monaten insgesamt 54,6 Millionen Euro ergibt.

Elmos Semiconductor hat im dritten Quartal 2025 die Erwartungen der Analysten leicht übertroffen und seine Jahresziele bestätigt, was zu einem deutlichen Anstieg des Aktienkurses um etwa 9 Prozent auf über 86 Euro führte. Der Umsatz des Unternehmens belief sich auf 140,8 Millionen Euro, was nahezu im Rahmen der Prognose liegt. Ein Rückgang im Jahresvergleich ist auf Verzögerungen durch die Umstellung auf ein neues ERP-System zurückzuführen, die jedoch bis Ende des Jahres vollständig aufgeholt werden sollen.

Das Bankhaus Metzler hebt hervor, dass die Verbesserung des Profitabilitäts- und Cashflow-Profils mittelfristig Rückenwind für die Bewertung der Aktie bieten könnte. Analysten von Warburg sehen in der Kombination aus solider Profitabilität, steigendem Cashflow und sinkenden Lagerbeständen eine positive Basis für weiteres Wachstum im Geschäftsjahr 2026, mit einem Kursziel von 120 Euro, was einem Anstieg von rund 40 Prozent gegenüber dem aktuellen Niveau entspricht.

Elmos hat seine Prognose für den freien Cashflow von 7 Prozent auf etwa 10 Prozent des Umsatzes angehoben. Für das Gesamtjahr bleibt das Unternehmen bei seinem Umsatzziel von rund 580 Millionen Euro, was ein starkes viertes Quartal mit etwa 166 Millionen Euro Umsatz impliziert. Die EBIT-Marge soll weiterhin zwischen 20 und 23 Prozent liegen.

Der Vorstandsvorsitzende Dr. Arne Schneider äußerte sich optimistisch über die zukünftige Entwicklung des Unternehmens und die Rückkehr zu realen Bestellmengen, was auf ein Ende der Bestandsbereinigungen bei den Kunden hindeutet. Elmos verfolgt weiterhin eine Strategie für profitables Wachstum und eine höhere Cash-Generierung, unterstützt durch ein innovatives Produktportfolio und eine starke Marktposition im Bereich der Automobilchips.

Die Elmos Semiconductor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,17 % und einem Kurs von 90,45EUR auf Lang & Schwarz (06. November 2025, 07:44 Uhr) gehandelt.