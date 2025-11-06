BERNSTEIN RESEARCH stuft Scout24 auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Bewertung der Aktien von Scout24 beim Kursziel von 125 Euro mit "Outperform" aufgenommen. Kleinanzeigen seien ein hervorragendes Geschäftsmodell, denn führende Anbieter erzielten in vielen Regionen durchweg sehr hohe Gewinnmargen, schrieb Annick Maas am Mittwochabend in ihrer Empfehlung. Im Mittelpunkt der Investitionsdebatte stünden derzeit die Künstliche Intelligenz (KI) und der Wettbewerb. Sie glaubt, dass die KI helfen wird, Immobilien schneller auf den Markt zu bringen. Im Wettbewerb stehe Scout24 mit gesteigerten Marktanteilen gut da, um potenzielle neue Konkurrenz abzuwehren./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 16:32 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 16:35 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 101,3EUR auf Lang & Schwarz (06. November 2025, 07:45 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Annick Maas

Analysiertes Unternehmen: Scout24

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 125

Kursziel alt: 125

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



