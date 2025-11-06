BERNSTEIN RESEARCH stuft Scout24 auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Bewertung der Aktien von Scout24 beim Kursziel von 125 Euro mit "Outperform" aufgenommen. Kleinanzeigen seien ein hervorragendes Geschäftsmodell, denn führende Anbieter erzielten in vielen Regionen durchweg sehr hohe Gewinnmargen, schrieb Annick Maas am Mittwochabend in ihrer Empfehlung. Im Mittelpunkt der Investitionsdebatte stünden derzeit die Künstliche Intelligenz (KI) und der Wettbewerb. Sie glaubt, dass die KI helfen wird, Immobilien schneller auf den Markt zu bringen. Im Wettbewerb stehe Scout24 mit gesteigerten Marktanteilen gut da, um potenzielle neue Konkurrenz abzuwehren./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 16:32 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 16:35 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 16:32 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 16:35 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 101,3EUR auf Lang & Schwarz (06. November 2025, 07:45 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Annick Maas
Analysiertes Unternehmen: Scout24
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 125
Kursziel alt: 125
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Annick Maas
Analysiertes Unternehmen: Scout24
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 125
Kursziel alt: 125
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte