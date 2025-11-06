Umsatzrückgang bei NORMA Group: Schwache Nachfrage drückt auf Ergebnisse!

Das operative Ergebnis (EBIT) brach um fast 50 Prozent auf 3,8 Millionen Euro ein, was die Erwartungen der Analysten nicht erfüllte. Die NORMA Group führte die schwachen Ergebnisse auf höhere Personal- und Logistikkosten sowie auf die allgemeine wirtschaftliche Unsicherheit zurück. Die Aktie des Unternehmens fiel im frühen Handel um bis zu neun Prozent und erreichte den niedrigsten Stand seit Juni.

Die NORMA Group, ein führender Anbieter von Verbindungstechnologie und Autozulieferer, hat im dritten Quartal 2025 einen Umsatzrückgang von 4,3 Prozent auf 197,5 Millionen Euro verzeichnet. Diese Entwicklung ist auf ein schwaches Konjunkturumfeld und eine verhaltene Nachfrage aus der Automobilindustrie in Europa und Amerika zurückzuführen. Während das Geschäft mit Verbindungstechnik für Fahrzeuge rückläufig war, konnte der Bereich Industry Applications in Amerika leicht wachsen.

Ein wesentlicher Faktor für die negative Entwicklung war die Wertberichtigung in Höhe von rund 50 Millionen Euro, die im Zusammenhang mit der schwachen wirtschaftlichen Lage in der Region EMEA vorgenommen wurde. Diese Wertberichtigung betrifft den Goodwill und ist das Ergebnis einer Überprüfung der Werthaltigkeit. Der Konzern meldete einen Verlust von 52 Millionen Euro im fortgeführten Geschäft, während im Vorjahr noch ein Gewinn von 3,3 Millionen Euro erzielt wurde.

Die NORMA Group hat kürzlich die Wassermanagement-Sparte an das US-Unternehmen Advanced Drainage Systems verkauft, was einen Transaktionswert von etwa 1 Milliarde US-Dollar (rund 850 Millionen Euro) hat. Nach Abzug von Steuern und Transaktionskosten wird ein Nettomittelzufluss von etwa 620 bis 640 Millionen Euro erwartet. Dieser Verkauf ist Teil der Strategie, sich auf das Kerngeschäft zu konzentrieren und die Prognose für das laufende Jahr anzupassen. Der Umsatz aus fortgeführten Aktivitäten wird auf etwa 810 bis 830 Millionen Euro geschätzt, mit einer bereinigten EBIT-Marge von 0 bis 1 Prozent.

Die Baader Bank hat die Einstufung für die NORMA Group nach den veröffentlichten Zahlen beibehalten, jedoch das Kursziel auf 22 Euro festgelegt. Analyst Volker Bosse betonte, dass die Ergebnisse durch das herausgegebene Wassermanagement-Geschäft verzerrt seien und die Prognose für das laufende Geschäftsjahr bestätigt wurde. Trotz der Herausforderungen sieht die neue Vorstandsvorsitzende Birgit Seeger Potenzial für zukünftiges Wachstum durch strategische Maßnahmen zur Effizienzsteigerung und Innovation.

Die NORMA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 13,43EUR auf Lang & Schwarz (06. November 2025, 07:45 Uhr) gehandelt.