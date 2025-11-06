Novo Nordisk: Umsatzprognose gesenkt – CEO kämpft gegen Marktkrise!

Im dritten Quartal verfehlte Novo Nordisk die Erwartungen der Analysten, insbesondere die beiden Hauptprodukte Wegovy und Ozempic enttäuschten. Trotz eines Umsatzplus von zwölf Prozent auf knapp 230 Milliarden dänische Kronen (ca. 7,5 Milliarden Euro) in den ersten neun Monaten, belasteten milliardenschwere Abschreibungen im Zusammenhang mit einem geplanten Stellenabbau von 9.000 Mitarbeitern das Ergebnis. Der operative Gewinn stieg um fünf Prozent auf etwa 96 Milliarden Kronen, während der Konzerngewinn um vier Prozent auf 75,5 Milliarden Kronen zunahm.

Novo Nordisk, der dänische Pharmakonzern, sieht sich weiterhin mit Herausforderungen im Geschäft mit Diabetesmitteln und Gewichtssenkern konfrontiert. In der Vorlage der Quartalszahlen am Mittwoch senkten die Dänen ihre Umsatz- und Gewinnziele für das laufende Jahr erneut. Der neue CEO Maziar Mike Doustdar, der erst seit August im Amt ist, reduzierte auch die Investitionspläne von 65 Milliarden auf 60 Milliarden dänische Kronen. Für 2025 strebt das Unternehmen nun ein Umsatzwachstum von acht bis elf Prozent an, was eine deutliche Absenkung des vorherigen Ziels von 14 Prozent darstellt. Auch die Prognose für den bereinigten operativen Gewinn wurde nach unten korrigiert.

Die Aktien von Novo Nordisk reagierten negativ auf die Nachrichten und fielen zunächst um fast fünf Prozent, konnten sich jedoch später stabilisieren. Seit Jahresbeginn hat der Kurs fast die Hälfte seines Wertes verloren, und im Vergleich zum Rekordhoch von Mitte 2024 ist der Wert um rund 70 Prozent gesunken. Diese Kursentwicklung ist auf die zunehmende Konkurrenz, insbesondere durch den US-Hersteller Lilly, zurückzuführen, der im Bereich der Gewichtssenker Marktanteile gewinnt.

Doustdar hat bereits Maßnahmen ergriffen, um die Herausforderungen anzugehen, darunter den Abbau von Stellen. Analysten sehen die Notwendigkeit, die Unternehmensstrategie zu überdenken, um das Unternehmen wieder auf Kurs zu bringen. In einem parallelen Bieterwettstreit um das US-Unternehmen Metsera konkurriert Novo Nordisk mit Pfizer, was die Dynamik im Markt weiter beeinflusst.

Insgesamt bleibt die Lage für Novo Nordisk angespannt, und die Anpassungen der Unternehmensziele spiegeln die Unsicherheiten wider, mit denen der Konzern konfrontiert ist. Die kommenden Quartalszahlen werden entscheidend sein, um zu zeigen, ob die Maßnahmen des neuen Managements Früchte tragen.

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,11 % und einem Kurs von 42,16EUR auf Lang & Schwarz (06. November 2025, 07:45 Uhr) gehandelt.