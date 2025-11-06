Ryanair: Erfolgreicher Sommer, aber Anleger nehmen Gewinne mit – Was nun?

Für das laufende Geschäftsjahr bis März 2026 rechnet Ryanair, Europas größter Billigflieger, nun mit 207 Millionen Passagieren – eine Million mehr als zuvor prognostiziert. Dies wird unter anderem durch die frühzeitige Lieferung von sechs Max-8-Jets durch Boeing ermöglicht. CEO Michael O’Leary bezeichnet dies als Meilenstein, da Ryanair zum ersten Mal seit Jahren mit einer vollen Flotte in die Sommersaison geht.

Ryanair zeigt sich nach einem erfolgreichen Sommer optimistisch für die Zukunft, doch die Anleger reagieren am Montag verhalten und nehmen Gewinne mit. Trotz gestiegener Ticketpreise, einer Zunahme der Passagierzahlen und früher als erwarteter Flugzeuglieferungen von Boeing fiel der Aktienkurs des Billigfliegers um etwa 2 Prozent auf 25,64 Euro.

Im ersten Geschäftshalbjahr (April bis September) konnte Ryanair einen Nettogewinn von 2,54 Milliarden Euro erzielen, was einem Anstieg von 42 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht und die Erwartungen der Analysten übertraf. Die Zahl der beförderten Fluggäste stieg um 3 Prozent auf 119 Millionen, während die Ticketpreise um 13 Prozent zulegten. Trotz dieser positiven Entwicklungen bleibt Ryanair vorsichtig und gibt keine konkrete Gewinnprognose für das Gesamtjahr ab. Das Unternehmen strebt jedoch ein „angemessenes“ Wachstum an und kündigte eine Zwischendividende von 19,3 Cent je Aktie an, die Ende Februar ausgezahlt werden soll.

Trotz der positiven Geschäftszahlen zeigen sich die Anleger zurückhaltend. Nach einem Kursplus von rund 37 Prozent im bisherigen Jahresverlauf scheinen viele bereit zu sein, Gewinne mitzunehmen. Im Vergleich dazu haben die Konkurrenten Easyjet und Wizz Air in der gleichen Zeit zweistellige Kursverluste hinnehmen müssen. Mit einer Marktkapitalisierung von etwa 27 Milliarden Euro ist Ryanair mittlerweile dreimal so viel wert wie die Lufthansa und übertrifft auch Branchenriesen wie IAG (Muttergesellschaft von British Airways) und Air France-KLM deutlich.

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Ryanair mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Ruairi Cullinane hebt hervor, dass die positiven Ergebnisse des ersten Geschäftshalbjahres die Erwartungen an Preis- und Passagierentwicklung gefestigt haben, was die Markterwartungen ansteigen lassen dürfte.

Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,35 % und einem Kurs von 27,27EUR auf Lang & Schwarz (06. November 2025, 07:46 Uhr) gehandelt.