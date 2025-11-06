Dax unter Druck: Kursverluste und politische Unsicherheiten belasten Anleger

Am deutschen Aktienmarkt zeichnen sich am Dienstag bereits wieder Kursverluste ab, nachdem der Dax zu Wochenbeginn noch Gewinne verzeichnet hatte. Der Broker IG taxierte den Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Handelsbeginn um knapp ein Prozent niedriger auf 23.935 Punkte. Diese Entwicklung zeigt, dass die Marke von 24.000 Punkten weiterhin eine Hürde darstellt. Analyst Thomas Altmann von QC Partners beschreibt die Situation an den asiatischen Börsen als nervös, da die zuvor beeindruckende Rally nun eine Pause einlegt. Es gibt zunehmende Warnungen vor hohen Bewertungen an den Aktienmärkten und der Möglichkeit einer Korrektur.

Die Verluste im Technologiesektor der USA, die am Vorabend zu verzeichnen waren, dürften ebenfalls Einfluss auf den deutschen Markt haben. Am Mittwoch taxierte IG den Dax erneut niedriger, diesmal um 0,6 Prozent auf 23.800 Punkte. Damit bleibt der Index unter der kritischen Marke von 24.000 Punkten, die er am Vortag unterschritten hatte. Die US-Börsen hatten nach Handelsschluss in Deutschland ihre Verluste ausgeweitet, was auf eine wachsende Skepsis der Anleger hinsichtlich der hohen Bewertungen, insbesondere im Technologiesektor, hinweist. Das Thema Künstliche Intelligenz, das zuvor für Kursfantasie sorgte, wird nun von den Investoren kritisch hinterfragt.

Zusätzlich zu den Marktentwicklungen gibt es auch politische Unsicherheiten, die die Märkte belasten könnten. Der aktuelle Shutdown in den USA, der seit dem 1. Oktober andauert, hat bereits einen Rekord von 35 Tagen erreicht. Ein zentrales Streitthema bleibt "Obamacare", wobei noch Stimmen der Demokraten im Senat fehlen, um die Haushaltssperre aufzuheben. Historisch gesehen haben solche politischen Auseinandersetzungen oft zu Marktreaktionen geführt, sobald eine Einigung erzielt wird.

Insgesamt zeigt sich der deutsche Aktienmarkt von einer gewissen Unsicherheit geprägt, während die Anleger die Entwicklungen sowohl an den internationalen Märkten als auch die politischen Rahmenbedingungen genau beobachten. Die Frage bleibt, ob der Dax in der Lage sein wird, die Marke von 24.000 Punkten zu überwinden oder ob die Korrekturbewegungen anhalten werden.

Der DAX wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 24.062PKT auf Lang & Schwarz (06. November 2025, 07:46 Uhr) gehandelt.