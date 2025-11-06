Bitcoin unter 100.000 Dollar: Marktanalysen und Zukunftsaussichten

Der Druck auf den Bitcoin-Kurs begann bereits am Mittwoch der Vorwoche, als der Präsident der US-Notenbank die Anleger mit der Aussage verunsicherte, dass eine weitere Leitzinssenkung bei der Dezember-Sitzung nicht sicher sei. Diese Unsicherheit hat dazu geführt, dass viele Investoren ihren Risikoappetit überdenken. Emden betont, dass der Markt ohne die Fantasie einer geldpolitischen Lockerung nicht die nötige Unterstützung für eine nachhaltige Erholung finden kann.

Am Dienstag fiel der Bitcoin-Kurs unter die psychologisch bedeutende Marke von 100.000 US-Dollar, was zuletzt Ende Juni der Fall war. Zwar erholte sich der Bitcoin kurzzeitig und notierte etwa 500 Dollar über dieser Marke, jedoch bleibt der Druck auf den Kurs bestehen. Marktanalyst Timo Emden von Emden Research identifiziert als Hauptursache für die Kursverluste die gedämpften Erwartungen an Zinssenkungen in den USA sowie Mittelabflüsse aus Spot-ETFs. Diese Entwicklungen könnten dazu führen, dass langfristig orientierte Anleger in einen "Risk-off-Modus" wechseln und sich von Bitcoin abwenden, da Krypto-Werte in unsicheren Zeiten als hochriskante und zinslose Anlageklasse gelten.

Parallel zu den Entwicklungen im Bitcoin-Markt gab Cango Inc., ein Unternehmen, das im Bitcoin-Mining tätig ist, ein Update zu seinen Produktions- und Mining-Aktivitäten für Oktober 2025 bekannt. Cango produzierte im Oktober 602,6 Bitcoin, was einen Rückgang im Vergleich zu 616,6 Bitcoin im September darstellt. Das Unternehmen hält derzeit 6.412,6 Bitcoin und hat seine Hashrate stabil bei 50 EH/s gehalten. Cango plant, seine Bitcoin-Bestände langfristig zu halten und nicht zu verkaufen.

In einem weiteren bedeutenden Schritt sicherte sich die Future Holdings AG, eine führende Bitcoin Treasury Company in der Schweiz, 28 Millionen CHF in einer Finanzierungsrunde. Diese Runde wurde von namhaften Investoren geleitet und soll das Unternehmen in seiner Vision unterstützen, eine vertrauenswürdige institutionelle Plattform für Bitcoin zu schaffen. Das Geschäftsmodell von FUTURE basiert auf einer soliden Bitcoin-Bilanz und zielt darauf ab, die institutionelle Bitcoin-Adoption zu fördern.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Bitcoin-Markt derzeit unter Druck steht, während Unternehmen wie Cango und FUTURE versuchen, ihre Positionen zu stärken und neue Möglichkeiten in der Krypto-Industrie zu nutzen.

Bitcoin wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,51 % und einem Kurs von 103.360USD auf CryptoCompare Index (06. November 2025, 07:46 Uhr) gehandelt.