Neues Alzheimer-Medikament Donanemab: Hoffnung für Betroffene in Deutschland!

Obwohl Donanemab vielversprechende Ergebnisse zeigt, stellt es keine Heilung dar. Studien belegen jedoch, dass die Therapie die Progression der Erkrankung verlangsamen kann, mit einem Gewinn von vier bis sechs Monaten innerhalb von 18 Monaten. Die Verabreichung erfolgt alle vier Wochen per Infusion, wobei die Therapie nur von erfahrenen Ärzten initiiert werden darf, die Zugang zu Magnetresonanztomografien (MRT) haben. Im Vergleich dazu ist Lecanemab, das erste zugelassene Alzheimer-Medikament, seit dem 1. September in Deutschland verfügbar, muss jedoch alle zwei Wochen verabreicht werden.

Das Alzheimer-Medikament Donanemab, unter dem Handelsnamen Kisunla, ist seit kurzem in Deutschland erhältlich. Nur wenige Wochen nach der Zulassung durch die EU können Patientinnen und Patienten mit einer frühen symptomatischen Alzheimer-Krankheit, die sich in der Phase leichter kognitiver Störungen oder beginnender Demenz befinden, mit der Behandlung beginnen. Der Hersteller Eli Lilly gab bekannt, dass an der Uniklinik RWTH Aachen bereits in den kommenden ein bis zwei Wochen erste Behandlungen starten sollen.

Die Wirksamkeit von Donanemab wurde in Zulassungsstudien als etwas höher bewertet als die von Lecanemab. Allerdings gibt es auch Risiken, darunter Veränderungen im Gehirn wie Ödeme oder Mikroblutungen. Das Risiko ist bei Donanemab höher, und es wurde festgestellt, dass die Wirksamkeit beider Medikamente bei Frauen geringer ausfällt als bei Männern.

Die Anzahl der Patientinnen und Patienten, die für die Behandlung infrage kommen, ist begrenzt. Genetische Faktoren und die Einnahme von Gerinnungshemmern können eine Nutzung ausschließen. Schätzungen zufolge erfüllt nur etwa einer von 100 Menschen mit Alzheimer-Demenz die Voraussetzungen für die Behandlung, was bei rund 1,2 Millionen Erkrankten in Deutschland weniger als 12.000 potenzielle Behandlungsfälle bedeutet.

Parallel dazu plant Eli Lilly den Bau eines neuen Werks in den Niederlanden, um seine Kapazitäten in Europa zu erweitern. Mit einem Investitionsvolumen von 3 Milliarden US-Dollar (ca. 2,6 Milliarden Euro) sollen in Katwijk künftig oral einzunehmende Medikamente produziert werden, was auch etwa 500 neue Arbeitsplätze schaffen wird. Dieser Schritt zielt darauf ab, die Lieferketten des Unternehmens zu stärken und die Produktion in Europa auszubauen.

Die Eli Lilly Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,09 % und einem Kurs von 925,8EUR auf NYSE (06. November 2025, 02:04 Uhr) gehandelt.