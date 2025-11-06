Evotec und Sandoz: 650 Millionen Dollar für Biosimilars – Ein strategischer Coup!

Im Rahmen der Vereinbarung wird Sandoz 100 % der Just – Evotec Biologics Produktionsstätte in Toulouse übernehmen und erhält eine unbefristete Lizenz für Evotecs kontinuierliche Herstellungsplattform. Die Zahlung umfasst rund 350 Millionen US-Dollar in bar sowie zusätzliche Lizenzgebühren und erfolgsabhängige Meilensteinzahlungen, die in den kommenden Jahren mehr als 300 Millionen US-Dollar betragen könnten. Diese Transaktion wird die bestehenden vertraglichen Verpflichtungen ersetzen und soll sich positiv auf Evotecs Umsatzmix, Gewinnmargen und Kapitaleffizienz auswirken.

Evotec SE hat am 4. November 2025 eine bedeutende Vereinbarung mit Sandoz unterzeichnet, die potenzielle Zahlungen von über 650 Millionen US-Dollar sowie Umsatzbeteiligungen an einem Portfolio von bis zu zehn Biosimilar-Molekülen umfasst. Diese Transaktion stellt einen strategischen Schritt dar, um Evotecs Position im Bereich der Biologika-Herstellung zu stärken und die Monetarisierung ihrer Technologien zu verbessern.

Dr. Christian Wojczewski, CEO von Evotec, bezeichnete die Vereinbarung als wichtigen Meilenstein, der es dem Unternehmen ermögliche, seine Technologie weiter zu nutzen und sich als Anbieter skalierbarer Lösungen zu positionieren. Die Transaktion ist Teil von Evotecs Strategie, sich auf weniger kapitalintensive Geschäftsmodelle zu konzentrieren und gleichzeitig die Komplexität zu reduzieren.

Die Vereinbarung folgt auf die Bekanntgabe der Ergebnisse für die ersten neun Monate 2025, in denen Evotec einen Konzernumsatz von 535,1 Millionen Euro verzeichnete, was einem Rückgang von 7,1 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Besonders das Segment Discovery & Preclinical Development zeigte eine schwache Nachfrage, während das Segment Just – Evotec Biologics ein Umsatzwachstum von 11,3 % auf 143,4 Millionen Euro erzielte.

Evotec bestätigt seine Prognose für das Geschäftsjahr 2025 mit einem erwarteten Konzernumsatz zwischen 760 und 800 Millionen Euro und einem bereinigten EBITDA von 30 bis 50 Millionen Euro. Der Ausblick für 2028 bleibt unverändert, mit einer angestrebten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 8 bis 12 % und einer EBITDA-Marge von über 20 %.

Insgesamt zeigt die Vereinbarung mit Sandoz, dass Evotec seine strategischen Prioritäten konsequent umsetzt und sich auf nachhaltiges, profitables Wachstum fokussiert.

Die Evotec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,82 % und einem Kurs von 5,82EUR auf Lang & Schwarz (06. November 2025, 07:46 Uhr) gehandelt.