Commerzbank: Rekordzahlen und Aktienrückkäufe – Ein Blick in die Zukunft!

Parallel dazu gab die Commerzbank am 6. November 2025 ihre 9-Monatszahlen bekannt, die ein starkes operatives Ergebnis von 3,4 Milliarden Euro ausweisen, was einem Anstieg von 21 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der Gewinn nach neun Monaten betrug 1,9 Milliarden Euro, trotz Restrukturierungsaufwendungen von 553 Millionen Euro. Die Erträge stiegen um 11 % auf 9 Milliarden Euro, während der Provisionsüberschuss um 8 % auf 3 Milliarden Euro zulegte. Die Cost-Income-Ratio verbesserte sich um 3 Prozentpunkte auf 56 %, was unter dem Jahresziel von 57 % liegt.

Am 3. November 2025 veröffentlichte die Commerzbank Aktiengesellschaft eine Kapitalmarktinformation über den Stand ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms. Im Zeitraum vom 27. bis 31. Oktober 2025 erwarb die Bank insgesamt 2.913.573 Aktien, was die Gesamtzahl der seit Beginn des Programms am 25. September 2025 gekauften Aktien auf 15.753.740 erhöht. Die Aktien wurden im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse sowie in anderen multilateralen Handelssystemen erworben.

Die Commerzbank bestätigte ihre Gewinnziele für 2025 und erwartet ein Nettoergebnis von rund 2,9 Milliarden Euro vor Restrukturierungsaufwendungen. Zudem wird ein höherer Zinsüberschuss von etwa 8,2 Milliarden Euro prognostiziert, was eine Anpassung gegenüber früheren Schätzungen darstellt. Die harte Kernkapitalquote (CET-1-Quote) lag zum 30. September 2025 bei soliden 14,7 %.

Die Bank verfolgt mit ihrer Strategie „Momentum“ ambitionierte Ziele bis 2028, darunter eine Cost-Income-Ratio von 50 % und eine Nettoeigenkapitalrendite von 15 %. Die Commerzbank plant, die Kapitalrückgabe an die Aktionäre durch eine Kombination aus Aktienrückkäufen und Dividendenzahlungen zu steigern. Ein erster Rückkauf über bis zu 1 Milliarde Euro wurde bereits gestartet, während ein weiterer Rückkauf über bis zu 600 Millionen Euro für das erste Quartal 2026 beantragt wurde.

Insgesamt zeigt die Commerzbank eine positive Entwicklung in ihren Geschäftszahlen und plant, ihre Wachstumsstrategie weiter voranzutreiben, während sie gleichzeitig die Herausforderungen im makroökonomischen Umfeld im Blick behält. Die Bank bleibt optimistisch hinsichtlich ihrer zukünftigen Ertragsentwicklung und der Stabilität ihrer finanziellen Kennzahlen.

Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,88 % und einem Kurs von 32,21EUR auf Lang & Schwarz (06. November 2025, 07:47 Uhr) gehandelt.