Revolutionäre Fortschritte: Heidelberg Pharma präsentiert vielversprechende ADC-Daten!

HDP-101, auch bekannt als pamlectabart tismanitin, ist ein anti-BCMA-Antikörper, der speziell für Patienten mit einem hohen medizinischen Bedarf entwickelt wurde. In der achten Kohorte der Studie wurden sieben Patienten evaluiert, wobei alle ein günstiges Sicherheitsprofil aufwiesen. Besonders hervorzuheben sind die zwei Patienten, die eine strenge vollständige Remission (sCR) erreichten, was bedeutet, dass keine Tumorzellen mehr im Blut oder Knochenmark nachweisbar sind. Diese Ergebnisse unterstreichen das therapeutische Potenzial von HDP-101, insbesondere bei stark vorbehandelten Patienten.

Heidelberg Pharma AG hat auf dem 16. World ADC Congress in San Diego neue klinische Daten zu ihrem führenden Antikörper-Wirkstoff-Konjugat (ADC) HDP-101 präsentiert, das zur Behandlung von rezidiviertem oder refraktärem multiplem Myelom entwickelt wird. Die Ergebnisse stammen aus einer laufenden Phase I/IIa-Studie, die eine Dosiseskalation zum Ziel hat. Die aktuellen Daten zeigen objektive Ansprechraten und vielversprechende Antitumoraktivität bei mehreren Patienten aus verschiedenen Kohorten.

Die Phase I/IIa-Studie ist nicht randomisiert und offen, was bedeutet, dass die Patienten aktiv in die Studie aufgenommen werden, um die Sicherheit, Verträglichkeit und vorläufige Wirksamkeit des Medikaments zu bewerten. Heidelberg Pharma plant, die Studie mit einer erhöhten Dosis von 175 µg/kg in der neunten Kohorte fortzusetzen.

Zusätzlich zu den Präsentationen auf dem Kongress wird am 11. November 2025 ein F&E-Webinar stattfinden, in dem das Managementteam von Heidelberg Pharma sowie der Key Opinion Leader Prof. Marc-Steffen Raab aktuelle Daten und Erkenntnisse vorstellen werden. Teilnehmer haben die Möglichkeit, Fragen einzureichen oder live zu stellen.

Heidelberg Pharma ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das innovative ADC-Technologien entwickelt, um gezielte und hochwirksame Krebsbehandlungen zu ermöglichen. Das Unternehmen hat den Wirkstoff Amanitin aus dem grünen Knollenblätterpilz als ersten Ansatz in der Krebstherapie verwendet. Neben HDP-101 befinden sich auch andere Kandidaten in der Entwicklung, darunter HDP-102 für Non-Hodgkin-Lymphome und HDP-103 für metastasierten kastrationsresistenten Prostatakrebs.

Die positiven Ergebnisse der klinischen Studien und die bevorstehenden Präsentationen unterstreichen das Engagement von Heidelberg Pharma, innovative Lösungen für die Krebsbehandlung zu entwickeln und die klinische Forschung voranzutreiben.

Die Heidelberg Pharma Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,70 % und einem Kurs von 3,12EUR auf Lang & Schwarz (06. November 2025, 07:45 Uhr) gehandelt.