IBU-tec: Kaufempfehlung mit 21 Euro Ziel – Schlüsselspieler der Batterietechnologie!

Die Montega AG hat am 3. November 2025 die Coverage der IBU-tec advanced materials AG aufgenommen und die Aktie mit einer Kaufempfehlung sowie einem Kursziel von 21,00 Euro bewertet. IBU-tec hat sich in den letzten Jahren von einem reinen Dienstleister in der Chemieindustrie zu einem bedeutenden Hersteller von innovativen Batteriematerialien entwickelt, insbesondere von Lithium-Eisen-Phosphat (LFP) und Natrium-Manganoxid. Diese Materialien sind entscheidend für die Elektromobilität und stationäre Energiespeicher.

Die Studie hebt hervor, dass die Nachfrage nach kostengünstigen und leistungsstarken Batteriewerkstoffen aufgrund des Wachstums der Elektromobilität und des Anstiegs batterieelektrischer Fahrzeuge in Europa stark zunimmt. Insbesondere LFP-Akkus gewinnen an Bedeutung, was zu einer prognostizierten jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 26 % bis 2032 führen könnte. Die EU steht vor der Herausforderung, ihre Abhängigkeit von asiatischen Lieferketten zu verringern, weshalb der Aufbau einer nachhaltigen lokalen Batteriewertschöpfungskette mit hohem Recyclinganteil im Fokus steht. IBU-tec spielt hierbei eine zentrale Rolle als einziger europäischer Hersteller von LFP-Kathodenmaterial im industriellen Maßstab.