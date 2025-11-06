IBU-tec: Kaufempfehlung mit 21 Euro Ziel – Schlüsselspieler der Batterietechnologie!
Die Montega AG hat am 3. November 2025 die Coverage der IBU-tec advanced materials AG aufgenommen und die Aktie mit einer Kaufempfehlung sowie einem Kursziel von 21,00 Euro bewertet. IBU-tec hat sich in den letzten Jahren von einem reinen Dienstleister in der Chemieindustrie zu einem bedeutenden Hersteller von innovativen Batteriematerialien entwickelt, insbesondere von Lithium-Eisen-Phosphat (LFP) und Natrium-Manganoxid. Diese Materialien sind entscheidend für die Elektromobilität und stationäre Energiespeicher.
Die Studie hebt hervor, dass die Nachfrage nach kostengünstigen und leistungsstarken Batteriewerkstoffen aufgrund des Wachstums der Elektromobilität und des Anstiegs batterieelektrischer Fahrzeuge in Europa stark zunimmt. Insbesondere LFP-Akkus gewinnen an Bedeutung, was zu einer prognostizierten jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 26 % bis 2032 führen könnte. Die EU steht vor der Herausforderung, ihre Abhängigkeit von asiatischen Lieferketten zu verringern, weshalb der Aufbau einer nachhaltigen lokalen Batteriewertschöpfungskette mit hohem Recyclinganteil im Fokus steht. IBU-tec spielt hierbei eine zentrale Rolle als einziger europäischer Hersteller von LFP-Kathodenmaterial im industriellen Maßstab.
Die Kooperation mit Volkswagen und dessen Batterie-Tochter PowerCo wird als besonders vielversprechend angesehen. Durch zwei langfristige Abnahmevereinbarungen könnte IBU-tec seine Umsätze mit Batteriematerialien erheblich steigern, was dazu führen könnte, dass der Bereich Batteriematerialien bis 2028 rund 59 % der Gesamterlöse des Unternehmens ausmacht. Montega prognostiziert für 2028 einen Umsatz von etwa 84 Millionen Euro und ein EBITDA von 12,5 Millionen Euro, was eine signifikante Steigerung im Vergleich zu den Vorjahren darstellt.
Die Aktie von IBU-tec hat in den letzten sechs Monaten eine beeindruckende Kurssteigerung von 226 % verzeichnet und nähert sich ihrem historischen Bewertungsniveau. Analyst Patrick Speck äußert sich optimistisch über die zukünftigen Wachstums- und Ertragsperspektiven des Unternehmens, insbesondere im Hinblick auf die Transformation zu einer „Battery Company“. Die vollständige Analyse ist auf der Unternehmenswebsite von IBU-tec verfügbar.
Die IBU-tec advanced materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,27 % und einem Kurs von 18,23EUR auf Lang & Schwarz (06. November 2025, 07:45 Uhr) gehandelt.
