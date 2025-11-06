Apple bringt Live-Übersetzungen in die EU – Was Nutzer wissen müssen!

Die Live-Übersetzungen sind mit neueren Modellen von Apples AirPods und iPhones kompatibel. Sie ermöglichen es Nutzern, Gespräche in ihrer jeweiligen Sprache zu führen, solange beide Gesprächspartner AirPods tragen. Ein zentrales Problem für Apple war die Übertragung von Audiosignalen zwischen den Geräten, da die Software sowohl auf Mikrofon als auch auf Lautsprecher von iPhones und AirPods zugreifen muss. Um den Anforderungen des Digital Markets Act (DMA) gerecht zu werden, musste Apple eine Lösung finden, die auch Wettbewerbern den Zugang zu dieser Technologie ermöglicht.

Apple hat seine Live-Übersetzungsfunktion an die europäischen Digitalregeln angepasst und plant deren Einführung in naher Zukunft. Nach einer mehrmonatigen Verzögerung wird die Funktion zunächst für Software-Entwickler verfügbar sein, gefolgt von einer öffentlichen Betaversion. Die Live-Übersetzungsfunktion wurde ursprünglich im Juni vorgestellt und im September in den USA eingeführt, jedoch verzögerte sich der Start in der EU aufgrund der strengen europäischen Digitalgesetze, insbesondere der Vorgabe zur Interoperabilität. Diese Regelung verlangt, dass technische Funktionen auch anderen Anbietern zugänglich gemacht werden müssen.

Apple betont, dass die Umsetzung dieser datenschutzfreundlichen Lösung einige Zeit in Anspruch genommen hat. Zukünftig wird es beispielsweise Kopfhörerherstellern möglich sein, direkt auf die Mikrofone und Lautsprecher von iPhones zuzugreifen. Gleichzeitig warnt Apple vor den potenziellen Risiken, die aus der strengen Auslegung der DMA-Regeln durch die EU-Kommission resultieren könnten, und sieht diese als hinderlich für Innovationen.

Die Übersetzungssoftware erkennt die Sprachen nicht automatisch; Nutzer müssen diese manuell in der Übersetzungs-App auswählen. Die Übersetzung erfolgt lokal auf den iPhones, ohne dass eine Cloud-Verbindung erforderlich ist.

In Bezug auf die Marktperformance hat das Analysehaus Jefferies die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 246,99 US-Dollar auf "Hold" belassen, während die US-Bank JPMorgan die Aktie mit einem Kursziel von 305 US-Dollar auf "Overweight" bewertet hat. Beide Analysten berichten von einer anhaltend starken Nachfrage nach dem iPhone 17, obwohl die Lieferzeiten zuletzt gesenkt wurden.

Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 270,1EUR auf Nasdaq (06. November 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.