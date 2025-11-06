AT&S übertrifft Erwartungen: Umsatz und EBITDA steigen trotz Herausforderungen!

Die AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG hat im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025/26 einen Umsatz von 846 Millionen Euro erzielt, was einem Anstieg von 6 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Das EBITDA verbesserte sich um 11 % auf 175 Millionen Euro, was einer EBITDA-Marge von 20,6 % entspricht. Trotz erheblicher Wechselkursbelastungen und eines herausfordernden Marktumfelds konnte das Unternehmen seine Halbjahresprognose übertreffen. CEO Michael Mertin betont die erfolgreiche Diversifizierung der Kundenbasis und die enge Zusammenarbeit mit Akteuren der KI-Chipindustrie.

Währungsbereinigt stieg der Umsatz sogar um 11 %. AT&S konnte durch eine positive Volumenentwicklung dem anhaltenden Preisdruck und negativen Wechselkurseffekten entgegenwirken. Die EBITDA-Marge lag über dem Vorjahresniveau von 19,6 %. Allerdings stiegen die Abschreibungen aufgrund von Investitionen in Anlagen und Technologie-Upgrades um 24 Millionen Euro auf 175 Millionen Euro. Das EBIT fiel auf null, während das Finanzergebnis durch negative Wechselkurseffekte auf -67 Millionen Euro sank. Das Konzernergebnis blieb mit -63 Millionen Euro stabil, was zu einem leichten Rückgang des Ergebnisses pro Aktie führte.