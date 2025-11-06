AT&S übertrifft Erwartungen: Umsatz und EBITDA steigen trotz Herausforderungen!
Die AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG hat im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025/26 einen Umsatz von 846 Millionen Euro erzielt, was einem Anstieg von 6 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Das EBITDA verbesserte sich um 11 % auf 175 Millionen Euro, was einer EBITDA-Marge von 20,6 % entspricht. Trotz erheblicher Wechselkursbelastungen und eines herausfordernden Marktumfelds konnte das Unternehmen seine Halbjahresprognose übertreffen. CEO Michael Mertin betont die erfolgreiche Diversifizierung der Kundenbasis und die enge Zusammenarbeit mit Akteuren der KI-Chipindustrie.
Währungsbereinigt stieg der Umsatz sogar um 11 %. AT&S konnte durch eine positive Volumenentwicklung dem anhaltenden Preisdruck und negativen Wechselkurseffekten entgegenwirken. Die EBITDA-Marge lag über dem Vorjahresniveau von 19,6 %. Allerdings stiegen die Abschreibungen aufgrund von Investitionen in Anlagen und Technologie-Upgrades um 24 Millionen Euro auf 175 Millionen Euro. Das EBIT fiel auf null, während das Finanzergebnis durch negative Wechselkurseffekte auf -67 Millionen Euro sank. Das Konzernergebnis blieb mit -63 Millionen Euro stabil, was zu einem leichten Rückgang des Ergebnisses pro Aktie führte.
Der operative Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit betrug 209 Millionen Euro und lag damit deutlich über dem Vorjahreswert. Die Bilanzsumme verringerte sich um 1 % auf 4.562 Millionen Euro, während die Eigenkapitalquote aufgrund negativer Wechselkurseffekte auf 19,2 % fiel. AT&S plant, die Kostenbasis um mindestens 150 Millionen Euro weiter zu senken, um den Herausforderungen des Marktes und den Anlaufkosten neuer Produktionslinien in Malaysia und Österreich entgegenzuwirken.
Für das Geschäftsjahr 2025/26 erwartet AT&S einen Umsatz von rund 1,7 Milliarden Euro und eine EBITDA-Marge von etwa 23 %. Das Unternehmen rechnet mit einer anhaltend starken Nachfrage, insbesondere im Bereich Künstliche Intelligenz und hochwertige Produkte. Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2026/27 zeigt eine Umsatzprognose von 2,1 bis 2,4 Milliarden Euro und eine EBITDA-Marge von 24 bis 28 %. AT&S beobachtet die geopolitischen Entwicklungen und mögliche Rohstoffengpässe, um rechtzeitig auf Veränderungen reagieren zu können.
Die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,03 % und einem Kurs von 31,38EUR auf Lang & Schwarz (06. November 2025, 07:47 Uhr) gehandelt.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.