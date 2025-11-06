McDonald's Q3: Umsatzwachstum trotz Gewinnverfehlung – Was steckt dahinter?

Das operative Ergebnis stieg um fünf Prozent auf etwa 3,4 Milliarden Dollar. Der Nettogewinn lag bei rund 2,28 Milliarden Dollar, was einen leichten Anstieg im Vergleich zu 2,26 Milliarden Dollar im Vorjahr darstellt. Allerdings hatten Analysten mit einem höheren Gewinn gerechnet. Um die Kunden in die Restaurants zu locken, setzte McDonald's auf neue Angebote und Werbeaktionen, darunter Preissenkungen bei bestimmten Menüs und spezielle Angebote wie "buy one, add one for $1".

Im dritten Quartal 2023 konnte der Fastfood-Konzern McDonald's seinen Umsatz und Gewinn steigern. Der Umsatz erhöhte sich um drei Prozent auf nahezu 7,1 Milliarden US-Dollar (rund 6,2 Milliarden Euro), was den Erwartungen der Analysten entsprach. Auf vergleichbarer Basis betrug das Umsatzwachstum 3,6 Prozent, angetrieben durch das internationale Geschäft, insbesondere in Deutschland und Australien. Auch in den USA verzeichnete McDonald's ein vergleichbares Wachstum von 2,4 Prozent, was auf höhere Ausgaben der Kunden zurückzuführen ist.

Im vorbörslichen Handel stieg die Aktie von McDonald's um mehr als zwei Prozent und gehörte zu den stärksten Titeln im Dow Jones. Trotz eines Anstiegs von knapp sechs Prozent seit Ende 2024 bleibt die Aktie hinter dem Index zurück. Die kanadische Bank RBC bewertete die Zahlen und stufte McDonald's mit "Sector Perform" ein, wobei das Kursziel bei 320 US-Dollar bleibt. Während Umsatz und operatives Ergebnis den Erwartungen entsprachen, verfehlte das Ergebnis je Aktie aufgrund höherer Steuer- und Zinsaufwendungen die Prognosen. Zudem wies RBC darauf hin, dass der Umsatz auf gleicher Fläche bei McDonald's hinter dem der Konkurrenz, insbesondere Burger King, zurückblieb.

Insgesamt zeigt McDonald's eine positive Entwicklung im dritten Quartal, jedoch gibt es Herausforderungen, insbesondere im Hinblick auf die Gewinnprognosen und den Wettbewerb im Fastfood-Sektor. Die Strategie, durch neue Angebote und Werbeaktionen Kunden zu gewinnen, könnte entscheidend sein, um die Marktposition zu halten und weiter auszubauen.

Die McDonald's Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,16 % und einem Kurs von 305,7EUR auf NYSE (06. November 2025, 02:04 Uhr) gehandelt.