Ölpreise im Sinkflug: Überangebot und schwache Nachfrage belasten Märkte!

Die Opec+ hat am Sonntag eine erneute Ausweitung der Fördermengen zum Jahresende angekündigt, was die Befürchtungen über ein Überangebot verstärkt. Produzenten außerhalb der Opec+, insbesondere die USA, Brasilien und Kanada, haben ihre Fördermengen ebenfalls erhöht, was die Marktsituation weiter belastet. Diese Entwicklungen wurden durch die Veröffentlichung der Rohöllagerbestände in den USA untermauert, die einen unerwarteten Anstieg zeigten, während Volkswirte einen Rückgang prognostiziert hatten.

Die Ölpreise haben in den letzten Tagen eine volatile Entwicklung durchlaufen, wobei sie am Mittwoch leicht nachgaben. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar fiel auf 64,21 US-Dollar, was einem Rückgang von 23 Cent im Vergleich zum Vortag entspricht. Auch der Preis für die US-Sorte WTI sank um 28 Cent auf 60,27 Dollar. Diese Preissenkungen sind vor allem auf die anhaltenden Sorgen über eine mögliche Überversorgung mit Rohöl zurückzuführen.

Trotz dieser Rückgänge stabilisierten sich die Ölpreise am Mittwoch leicht, als der Brentpreis auf 64,47 US-Dollar stieg, was einem Anstieg von 3 Cent entspricht. Der WTI-Preis legte ebenfalls um 3 Cent auf 60,59 Dollar zu. Diese Stabilisierung kam jedoch in einem Umfeld, das weiterhin von der Erwartung eines Überangebots geprägt ist. Die Opec+ plant, die Fördermengen im ersten Quartal 2024 nicht weiter zu erhöhen, was darauf hindeutet, dass die Märkte vorerst mit einem hohen Angebot konfrontiert bleiben werden.

Zusätzlich fiel der Preis für den Opec-Korb auf 65,43 US-Dollar je Barrel, was einen Rückgang von 1,06 Dollar im Vergleich zum Vortag darstellt. Diese Entwicklung spiegelt die allgemeine Marktsituation wider, die durch die Kombination aus steigenden Fördermengen und einer schwächelnden globalen Nachfrage belastet ist.

Insgesamt haben die Ölpreise seit Jahresbeginn deutlich nachgegeben, nachdem der Brentpreis im Januar zeitweise über 80 Dollar lag. Die Kombination aus steigender Produktion, insbesondere außerhalb der Opec+, und den schwachen wirtschaftlichen Aussichten hat die Preise unter Druck gesetzt und lässt die Marktteilnehmer auf eine mögliche Erholung in der nahen Zukunft hoffen.

Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,31 % und einem Kurs von 63,71USD auf Lang & Schwarz (06. November 2025, 07:48 Uhr) gehandelt.