Industriestrompreis 2026: Entlastung für Unternehmen und Jobs in Gefahr!

Die hohen Strompreise in Deutschland, die im internationalen Vergleich als überdurchschnittlich gelten, belasten die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen. Der Industriestrompreis ist seit Jahren ein Thema in der politischen Diskussion, und die Bundesregierung steht kurz vor einer Einigung mit der EU-Kommission, die für die Genehmigung von Beihilfen zuständig ist. Reiche erklärte, dass die Haushaltsmittel rückwirkend ab 2027 eingesetzt werden sollen und dass die Nachweise für die Unternehmen möglichst bürokratiearm gestaltet werden.

Ab 2026 sollen energieintensive Unternehmen in Deutschland durch einen staatlich subventionierten Industriestrompreis entlastet werden. Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) kündigte in Berlin an, dass die Einführung des Industriestrompreises zum 1. Januar 2026 geplant sei. Diese Maßnahme erfolgt im Vorfeld des "Stahlgipfels", bei dem die Herausforderungen der Stahlindustrie im Fokus stehen. Reiche betonte, dass ohne wettbewerbsfähige Energiepreise zahlreiche Arbeitsplätze gefährdet seien.

Die EU-Kommission hatte bereits im Juni 2023 grünes Licht für einen Industriestrompreis gegeben, der einen Nachlass von bis zu 50 Prozent auf den Großhandelsstrompreis ermöglichen könnte, jedoch nur für die Hälfte des jährlichen Stromverbrauchs eines Unternehmens und maximal für drei Jahre. Die genaue Ausgestaltung des Preises ist noch unklar, wobei frühere Überlegungen einen Preis von 5 Cent pro Kilowattstunde ins Spiel brachten. Aktuell liegt der durchschnittliche Strompreis für kleine und mittlere Industriebetriebe bei bis zu 18 Cent pro Kilowattstunde.

Die staatliche Förderung könnte Milliarden kosten, wobei Mittel aus dem Klima- und Transformationsfonds in Betracht gezogen werden. Ein Industriestrompreis von 5 Cent für etwa 2.000 Unternehmen würde den Bund schätzungsweise 1,5 Milliarden Euro pro Jahr kosten. Reiche sieht den Industriestrompreis als entscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit der Stahlbranche und plant zudem eine Verlängerung der Strompreiskompensation über 2030 hinaus.

Die IG Metall und der Bundesverband der Deutschen Industrie begrüßen die Initiative. Sie betonen, dass der Industriestrompreis eine notwendige Maßnahme sei, um die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Vizekanzler Lars Klingbeil fordert zudem ein Ende aller Stahlimporte aus Russland, um die heimische Industrie zu schützen. Die Diskussion um den Industriestrompreis und die Herausforderungen der Stahlindustrie stehen somit im Zentrum der aktuellen wirtschaftspolitischen Agenda in Deutschland.

