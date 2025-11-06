Medios AG: Analysten empfehlen Kauf – Kursziel 24,00 EUR bis 2026!

Das Unternehmen profitiert von strukturellen Trends im Gesundheitsmarkt, wie dem demografischen Wandel und der Zunahme chronischer Erkrankungen, die die Nachfrage nach hochpreisigen Specialty-Pharmazeutika ankurbeln. Zudem führt die Konsolidierung im Apothekenmarkt zu einer Konzentration auf spezialisierte Anbieter mit hoher technologischer Kompetenz. Die Analysten erwarten ein Marktwachstum im unteren bis mittleren einstelligen Prozentbereich für die relevanten Teilmärkte von Medios in den kommenden Jahren.

Die Medios AG, ein führendes Unternehmen im Bereich Specialty Pharma, hat am 4. November 2025 eine neue Research-Studie von Montega AG veröffentlicht, die das Unternehmen als „Compounder in zweierlei Hinsicht“ einstuft. Die Analysten empfehlen den Kauf der Aktie mit einem Kursziel von 24,00 EUR innerhalb der nächsten 12 Monate. Medios hat sich auf die Herstellung und den Handel von Medikamenten für schwerwiegende Erkrankungen spezialisiert, die über Apotheken vertrieben werden. Die Herstellung erfolgt in Zusammenarbeit mit Partnerapotheken, die individuelle Präparate an Medios auslagern.

Medios operiert in einem stark regulierten und wettbewerbsintensiven Markt. Durch die Kombination aus spezialisiertem Handel und patientenindividueller Herstellung hebt sich das Unternehmen von klassischen Pharmagroßhändlern ab. Medios hat in den Jahren nach dem Börsengang 2016 seinen Marktanteil durch beeindruckendes organisches Wachstum (CAGR von 47% zwischen 2016 und 2020) signifikant ausgebaut. Seit 2020 hat das Unternehmen sein Wachstum durch mehrere Akquisitionen, darunter die größte Übernahme der Unternehmensgeschichte, die Ceban im Jahr 2024, vorangetrieben.

Allerdings haben diese Akquisitionen auch zu einem Rückgang der Kapitalrenditen geführt, was die Aktienperformance in den letzten Jahren belastete. Mit dem Wechsel an der Unternehmensspitze und einem stärkeren Fokus auf Profitabilität wird jedoch eine Verbesserung der finanziellen Kennzahlen erwartet. Die Analysten prognostizieren, dass Medios ab 2026 wieder positive Kapitalrenditen erzielen wird.

Zusammenfassend ist Medios AG gut positioniert in einem wachsenden Markt mit einer klaren Differenzierung gegenüber Wettbewerbern. Die aktuelle Bewertung der Aktie wird als attraktiv angesehen, insbesondere im Hinblick auf die zukünftigen Wachstumschancen und die angestrebte Profitabilität. Die Analysten von Montega empfehlen daher den Kauf der Aktie mit einem Kursziel von 24,00 EUR.

Die Medios Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 12,30EUR auf Lang & Schwarz (06. November 2025, 07:48 Uhr) gehandelt.